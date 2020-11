Ella ella l’a: dit is de vriendin van VIVA-columnist Géza Weisz

In januari 2019 schoot Cupido raak. Maar dat ging niet vanzelf: de acteur heeft flink zijn best moeten doen om Ella te veroveren. ‘Dat Ella uiteindelijk voor mij zou zwichten, had ik echt niet verwacht,’ vertelde hij in april 2019 eerder aan Story. Dat gebeurde dan ook pas na stevig aandringen van Géza’s kant. Hij deed er heel lang over om überhaupt met Ella in gesprek te komen. ‘Ik heb haar een beetje gestalkt. Drie maanden lang heb ik haar elke dag gebeld of Ella een gesproken bericht gestuurd. Tot ze eindelijk een keer opnam. Toen hebben we voor het eerst afgesproken.’ De blondine had aanvankelijk niet zo’n hoge pet op van Géza, ‘Ik dacht dat hij echt zo’n kleine gluiperd was die dit bij heel veel vrouwen doet. Daarom wilde ik überhaupt niet met hem afspreken.’ Maar de aanhouder wint!

Rustpunt

Voor Ella had hij al een tijdje geen relatie meer gehad. De acteur maakte er bijna een sport van om vrouwen te versieren en ging enkel oppervlakkige relaties aan. ‘Ik heb daar een periode volop van genoten, maar ik verlangde ook naar een rustpunt. Alleen heeft dat bij mij misschien meer tijd nodig gehad dan bij anderen,’ zei hij in De Telegraaf.

Kwetsbaar opstellen

Dat rustpunt blijkt Ella te zijn. Bij haar durft hij zich voor het eerst kwetsbaar op te stellen. ‘Voorheen liet ik de liefde niet toe; met Ella durf ik het avontuur wel aan te gaan. Zij is het meer dan waard. Ze is heel lief, leuk en intelligent. Haar humor is haar opvallendste eigenschap. Ella is een van de grappigste vrouwen die ik ken.’

