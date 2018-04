Vriendinnenweekend incoming! Nederland krijgt eerste design bowlingbaan

Zeggen wij bowlen, dan zeg jij nostalgie. Want iedereen heeft vroeger weleens een kinderfeestje (of familiefeestje) gehad waarbij bowlen op het programma stond. Met andere woorden: bowlen doet denken aan vroeger, vergane glorie en nostalgie. Maar dankzij Lucky’s Bowling maakt Nederland kennis met een nieuwe dimensie. Dit bedrijf opent komende donderdag vlakbij Leiden een heuse design bowlingbaan.

Rolls Royce onder de bowlingbanen

Met haar spiksplinternieuwe bowlingbaan wil Lucky’s Bowling de ‘ingedutte bowlingwereld’ in Nederland wakkerschudden. Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van de ‘Rolls Royce’ onder de bowlingbanen: een bowlingbaan afkomstig van Brunswick, een eeuwenoud bedrijf dat volgens professionele bowlers de beste in zijn soort is.

Upgrade

Maar niet alleen de bowlingbaan mag er wezen. Bij Lucky’s Bowling geen neonlampen, vale bankjes of harde disco muziek, maar een ‘ruimtelijke vintage look’. Denk hierbij aan Chesterfield-banken en design meubilair van Dutchbone en Zuiver. Ook de menukaart is aangepast op de nieuwe koers: Thijs Geerlings, voormalig student bij Gordon Ramsay, zwaait de scepter in de keuken en heeft een heerlijk menu samengesteld. Vriendinnenweekend, iemand?

