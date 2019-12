Vrijwilligerswerk tijdens de kerst: je kunt je nu nog aanmelden

Staat het doen van vrijwilligerswerk ieder jaar op jouw lijstje met goede voornemens? En kom je er ieder jaar niet aan toe (want: te druk met andere dingen)? Keine sorge, je kunt – zoals met alle voornemens – nog een eindsprint maken. Vrijwilligerswerk tijdens de kerst doe je bij de Warme Winter Weken van NL Cares.

In december is er extra vraag naar vrijwilligers. Stichting NL Cares – dat flexibel vrijwilligerswerk mogelijk maakt – wil laten zien dat ondanks de drukte rondom de feestdagen het toch makkelijk en hartverwarmend is om een beetje van je tijd te geven aan een ander. Daarom zijn er de Warme Winter Weken: de feestdagen vier je immers samen.

Warme Winter Weken

Tijdens de Warme Winter Weken kun je tijdens de gehele decembermaand vrijwilligerswerk bij een maatschappelijke instelling bij jou in de buurt (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) doen. Help met kerstversiering ophangen, speel een kerstspelletje en maak ondertussen een gezellig praatje. Op deze manier bezorg je stadsgenoten die wat meer aandacht kunnen gebruiken een feestelijke warme winter en fijne Kerst!

Groeiend tekort

Maatschappelijke instellingen hebben te maken met een groeiend tekort aan vrijwilligers. Ze zijn hard op zoek naar mensen die wat tijd en aandacht te geven hebben. Tegelijkertijd vinden young professionals het steeds belangrijker om zich in te zetten voor een ander. Zingeving wordt steeds belangrijker. Hun drukke agenda zorgt er echter vaak voor dat het lastig is om zich vast te verbinden aan een organisatie of doel. We willen zelf onze tijd voor werk en sociale activiteiten kunnen indelen.

Met de Warme Winter Weken springt NL Cares in dit gat en laat zien dat jonge mensen al met een paar uurtjes van hun tijd het verschil kunnen maken voor kwetsbare doelgroepen. Linda, vrijwilliger bij NL Cares: ‘Het grote voordeel van flexibel vrijwilligerswerk is dat je je per keer kunt inschrijven voor iets wat jij leuk vindt op een moment dat jou goed uitkomt. Of dat nu een uurtje sporten met ouderen of een spelletje spelen met dak- en thuislozen is. Elke activiteit geeft veel voldoening.’

Ga jij je aanmelden? Kijk hier aan welke activiteiten je mee kunt doen.