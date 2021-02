Vrouw van de Week: Britney Spears: ‘Iedereen wilde haar breakdown zien’

Onze Vrouw van de Week is Britney Spears. De documentaire Framing Britney Spears maakt pijnlijk duidelijk hoe de paparazzi en media de zangeres (39) tot wanhoop dreven.

Aan het begin van deze eeuw was Britney Spears dé definitie van een wereldster, maar tegenwoordig verschijnt er slechts een lacherig nieuwsbericht als ze weer eens iets onnavolgbaars op Instagram heeft gepost. Van het popidool dat op haar zestiende doorbrak, is nog maar weinig over. De gigantische druk van de schijnwerpers werd haar te veel en drank, drugs en psychische problemen leidden uiteindelijk tot de wereldberoemde mental breakdown waarin ze haar hoofd kaalschoor. En dat is hoe we ons Britney inmiddels vooral herinneren.

Inzinking

Die totale inzinking kwam echter allesbehalve uit de lucht vallen, zo maakt Framing Britney Spears pijnlijk duidelijk. Jarenlang werd de zangeres geterroriseerd door paparazzi en media. In die heksenjacht ging het nooit over haar talent of muziek, maar vooral over haar uiterlijk. Zo vroeg onze eigen Ivo Niehe tijdens een interview met de zeventienjarige (!) doodleuk naar haar borsten (overigens vond hij dat zelf in de context wél gerechtvaardigd), vonden verslaggevers het normaal om te vragen naar haar maagdelijkheid en liet ex Justin Timberlake het live op de radio niet na om haar te slutshamen. En toen kwam in 2008 die inzinking. Vanaf dat moment staat ze onder toezicht van haar vader en nog altijd heeft ze geen zeggenschap over haar eigen leven én bankrekening. Haar fans voeren al jaren actie met de hashtag #freeBritney en dat geluid krijgt nu steeds meer bijval. Ook van sterren als Sarah Jessica Parker en Miley Cyrus, die tijdens een optreden voor TikTok ‘We love Britney!’ riep. Desondanks is de curatele onlangs weer met negen maanden verlengd. Het is dus nog maar de vraag of Britney ooit écht vrij zal zijn.

Wat vindt Britney Spears zelf?

Slechts heel af en toe horen we iets van Britney in de vorm van een vreemd filmpje op social media en dus blijft het de vraag hoe het nu echt met de zangeres gaat. Op de documentaire heeft ze officieel niet gereageerd, maar in een post lijkt ze er wel aan te refereren: ‘Iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn idee over het verhaal van anderen. Hoe goed je het leven van iemand ook denkt te kennen, dat kan niets zijn vergeleken met hoe die persoon achter de schermen leeft.’

Wat vinden anderen?

Eric de Munck, entertainmentdeskundige

‘Iedereen kent de fragmenten van het kaalgeschoren hoofd en hoe ze op een brancard haar huis uit kwam, maar ik vond het schokkend om het in die docu allemaal zo achter elkaar te zien. Constant werd ze belaagd door paparazzi en zó door de mangel gehaald door de bladen. Je ziet haar steeds verder afglijden, maar ondertussen verkochten de foto’s beter en beter. Mensen vinden het heerlijk om te lezen over huwelijken en baby’s, maar het verval van een ster verkoopt echt het allerbest. In Nederland kennen we dat niet zo. Hier hebben we Edwin Smulders die af en toe in de bosjes ligt, maar er zijn niet zulke gigantische bedragen mee gemoeid. In de VS is het big business. En momenteel gaat het echt niet goed met Britney. Haar Instagram-posts komen zó dwangmatig over. Die blik in haar ogen… Alsof er iemand met een pistool naast de camera staat. Langzamerhand begin ik dan ook te geloven in het gelijk van de #freeBritney movement. Dat haar vader die bizarre filmpjes plaatst om te laten zien dat ze niet in orde is, dat hij haar geld moet beheren. Britney is voor hem niks meer dan een wandelende pinautomaat.’

Carmen Felix, schrijver

‘Britney is nooit echt serieus genomen als artiest. In de docu zie je ook hoe ze al vanaf het begin in de maling wordt genomen door allerlei mannen. Na het zien van de documentaire vond ik het dan ook belangrijk om me uit te spreken op Twitter. Waarom? Omdat dit dus is hoe we met vrouwen omgaan en hoe we ze van jongs af aan seksualiseren. Ze zijn niet geïnteresseerd in je nieuwe album, maar willen weten of je borsten wel echt zijn. Geen interviewer nam haar serieus. En iedereen genoot ervan. Ook ik. Ik zag haar altijd als dat gekke wijf en deed een beetje lacherig. Dat is wel echt veranderd door de documentaire. Je ziet haar langzaam geestelijk aftakelen, maar ondertussen wilde de hele wereld haar breakdown zien. We deden er allemaal aan mee.’

Daisy Gubbels, artiestenpsycholoog

‘In het geval van Britney – en eigenlijk van heel veel kindersterren – zie je dat ze op heel jonge leeftijd in een volwassenwereld terechtkomt. De druk die daarbij hoort, geeft meteen een bepalende stempel. Vooral omdat ze bekend worden op een moment dat ze hun eigen identiteit nog ontwikkelen. Ze moeten nog ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze belangrijk vinden, maar tegelijkertijd heeft ieder ander daar al wél een mening over. Dat maakt ze heel kwetsbaar. Eerst is het nog wel vleiend als de paparazzi je staan op te wachten, maar dat verandert langzaam. Dan wordt het bedreigend en verdwijnt het gevoel van veiligheid en autonomie. We kijken namelijk niet naar de mens áchter de artiest. We zien ze als hofnarren die de koning moeten vermaken. Ze zijn niet langer een individu, maar een stukje van ons allemaal. En dat is gerechtvaardigd, want ‘ze kiezen er zelf voor om met hun kop op tv te komen’. We zouden ons veel meer moeten realiseren wat bekendheid met iemand doet en welke rol wij daar als maatschappij in spelen.’

Wouter van Maarseveen, Britney Spears-fan

‘Ik was pas acht jaar toen Britney begon, maar vanaf het eerste moment was ik fan. Haar videoclips en muziek vond ik fantastisch, maar het was vooral de persoon Britney die me triggerde. Ze is grappig en heel down to earth. Niet een ster die nooit een foutje maakt, maar juist heel puur en echt. Ik ben naar meerdere concerten geweest en heb haar zelfs even mogen ontmoeten. Daar heb ik ook mijn drie Britney-tatoeages aan haar laten zien. Die vond ze fantastisch. Dat de nieuwe docu nu Britney’s échte verhaal laat zien, vind ik heel fijn. De afgelopen jaren werd er namelijk van alles gezegd en werd ze vaak bestempeld als gek of labiel. Maar als je dan ziet hoe ze al die jaren is behandeld door de media, paparazzi en door haar eigen vader… Ik hoop echt dat ze snel haar eigen keuzes mag maken. En ik hoop natuurlijk dat ze weer gaat optreden. Al moet ze vooral doen wat háár gelukkig maakt.’

De docu is te zien op streamingdienst Hulu

Onder redactie van Michelle Wolfkamp