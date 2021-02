Vrouw van de week Talitha: ‘In de media wordt kritischer naar vrouwen gekeken dan naar mannen’

Talitha Muusse is onze Vrouw van de Week. De vuurdoop van de nieuwe Op1-presentatrice (29) verliep namelijk niet echt bepaald van een leien dakje.

Op1 staat erom bekend steeds weer nieuwe, onverwachte talkshowduo’s te lanceren en ook het nieuwe koppel voor de zondagavond is een zéér verrassende match. Die verrassing zit ’m niet zozeer in zwaargewicht Sven Kockel-mann, het is vooral zijn partner in crime Talitha Muusse die veel vraagtekens oproept. Tot voor kort zat ze als millennial-expert vooral aan de andere kant van de talkshowtafel. Ze ziet zichzelf als ‘stem van haar generatie’ en schuwt pittige uitspraken niet.

Ergernis

Zo pleitte ze ervoor ouderen hun stemrecht te ontnemen en vindt ze dat jongeren een uitzondering moeten krijgen op de avondklok. Een paar sterke optredens bij M en De vooravond waren voor KRO-NCRV blijkbaar reden genoeg om Talitha zonder enige ervaring te promoveren tot talkshowhost. Een erg warm welkom kreeg ze daar overigens niet, want vanaf moment één kreeg ze een stortvloed aan kritiek over zich heen. Tv-recensent Angela de Jong noemde haar een stagiair, Johan Derksen vond dat ze onwennig brabbelde en zelfs haar eigen talkshowshowgasten ergerden zich zichtbaar (‘ik maak mijn zin héél even af…’).

De KRO-NCRV wil niet reageren en dus blijft het een raadsel waarom de omroep een onervaren presentatrice naar voren schuift. Wel zeggen ze dat ze ‘Talitha alle tijd willen geven om zichzelf te ontwikkelen en dat ze haar vooral géén druk willen opleggen.’ Al hadden ze dat misschien moeten bedenken voordat ze haar voor de leeuwen gooiden.

Wat vindt Talitha Muusse zelf?

Dat niet iedereen fan is, zal ook Talitha zelf niet zijn ontgaan. Toch wil ze er net als KRO-NCRV geen woorden aan vuilmaken. Wel laat ze via Instagram weten dat het presenteren van de populaire talkshow een droom is die uitkomt: ‘Het is absurd hoe het leven loopt en welke kansen op je pad komen. Hopelijk kan ik met deze stap een heel klein beetje bijdragen aan een positieve energie op tv en aandacht schenken aan urgente thema’s als duurzaamheid, inclusie en de jonge generatie.’ Een dag ná de uitzending en de vele kritiek plaatste ze deze tweet: ‘Iemand nog interesse in een beetje mildheid en genade? Of is dat heel 2020?’

Wat vinden anderen?

Marianne Zwagerman, columnist BNR en De Telegraaf

‘Ik ontmoette Talitha een tijdje geleden in een radioprogramma en daar vertelde ze zó goed, dat ik voor het eerst in mijn leven helemaal niks meer had toe te voegen. Ook nu ze Op1 presenteert ben ik fan. Ik herken veel van mijzelf in haar: zo durft ze in te breken bij discussies als ze vindt dat het laatste woord nog niet is gezegd. Ik snap heus dat kijkers dat irritant vinden, maar dat is niet erg. En dat een gast je onderbreekt omdat hij per se zijn zin wil afmaken, zegt denk ik meer over hem. Typisch oude-mannengedrag, want bij Sven zou hij dat nooit proberen.

De kritiek vind ik dan ook een beetje flauw. Wat mij betreft is Talitha op haar 29e al breder en completer dan een heleboel andere talkshowhosts. Ze kijkt met een frisse, kritische blik naar de maatschappij, maar het probleem is dat ze bij Op1 in de rol van interviewer wordt geduwd. Ze kan veel meer dan alleen wat vraagjes oplepelen, dus een ander format zou beter bij haar passen. Ik hoop dan ook dat ze Op1 vooral ziet als snuffelstage op weg naar een grotere carrière. Als ik Talitha was zou ik alle haattweets vooral lekker uitprinten en inlijsten, want geloof mij: ze wordt een hele grote in Nederland. She is here to stay.’

‘Het is niet eerlijk voor haar én de kijker’

Maaike Meijer, emeritus hoogleraar genderstudies

‘Wat er nu bij Talitha gebeurt, is iets wat we regelmatig zien. Zowel op de werkvloer als in de media wordt er namelijk veel kritischer naar vrouwen gekeken dan naar mannen. Heel veel presentatrices worden erg onder het vergrootglas gelegd. Zij moeten het vooral helemaal goed doen. Deskundige en assertieve vrouwen worden daarnaast gezien als haaibaai, terwijl we dit bij mannen juist prachtig vinden. Ook wordt er bij vrouwen veel meer naar uiterlijk gekeken. Ik heb het idee dat ervaren, iets oudere vrouwen zelfs regelmatig gepasseerd worden omdat mannen hen zien als concurrentie. Het is makkelijker om van een jongere, minder ervaren vrouw te winnen. En als zo iemand dan fouten maakt, wordt het vooroordeel over vrouwen weer bevestigd: zie je wel, ze kunnen het niet.’

Angela de Jong, televisierecensent

‘Talitha, arme meid. Ze brandt van de ambitie, maar om haar nou zonder enige ervaring op deze plek bij Op1 te zetten… Dat is niet eerlijk voor haar én de kijker. Er was een tijd dat een late night talkshow een soort kroon was op je carrière, maar als je tegenwoordig een beetje leuk uit de hoek komt aan een talkshowtafel, word je door de omroepbazen meteen gepromoveerd tot presentatrice. Daarom schreef ik ook in mijn column dat ik hier wel kan zeggen dat Talitha nog moet leren luisteren als ze een vraag heeft gesteld, maar dat is exact het probleem: ze moet het nog leren. Alleen staat deze talkshow zo in de spotlights, dat het voor haar niet de juiste plek is. Het presenteren van een talkshow is een vak en als de mensen die in Hilversum de dienst uitmaken dit niet eens erkennen, hoe kun je dan nog respect van de kijker verwachten.’

Lees ook

Giovanca Ostiana hoopt op meer diversiteit op televisie door Op1

Ton F. van Dijk, televisiejournalist

‘Als je met weinig ervaring naast een van de meest ervaren interviewers van Nederland zit, start je natuurlijk al in een moeilijke positie. Toch vind ik dat Talitha zichzelf knap staande weet te houden. Natuurlijk, de eerste uitzending was wat onwennig, maar inmiddels stelt ze echt goeie vragen. Ze heeft ook zeker personality. Desondanks is ze natuurlijk wel onwijs voor de leeuwen gegooid. Televisie is een meedogenloos medium en alles wordt uitvergroot. Waarom ze dan toch iemand met relatief weinig ervaring een talkshow laten presenteren? Dat is echt hét mysterie van Op1. Ze hebben er kennelijk voor gekozen Talitha de kans te geven om haar talent te ontwikkelen. Dat zij die kans aangrijpt, kun je naïef noemen, maar ook gedurfd. Ik vind het dan ook enorm denigrerend dat een tv-recensent haar na een paar uitzendingen de ‘stagiair’ van Sven Kockelmann noemt. Als Talitha hard blijft werken en zich lerend opstelt, kan ze best een blijvertje zijn.’

Onder redactie van Michelle Wolfkamp

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief