Primeur: vrouwelijke darter verslaat man op WK

Een historisch moment in Londen gisteravond. Daar heeft voor het eerst een vrouwelijke darter een wedstrijd gewonnen op het WK darts. De primeur gaat naar de Engelse Fallon Sherrock.

Sherrock won als eerste vrouw ooit van een man op de mondiale eindstrijd van de bond PDC. Ze liet haar drie jaar jongere landgenoot Ted Evetts in de eerste ronde achter zich met 3-2.

Vier vrouwen gingen Sherrock voor op het WK darts, maar zij wisten de eerste ronde niet te overleven. De Canadese Gayl King was in 2001 de allereerste vrouw die deelnam aan de strijd.

De 25-jarige darter is zelf ook stomverbaasd dat het haar is gelukt. ‘Ik weet niet wat ik wat moet zeggen,’ zegt ze als ze van het podium afstapt. ‘Geweldig. Wat wil ik graag het publiek bedanken. Dit is zo bijzonder, wow.’

Het publiek in het Londense Alexandra Palace reageert met een enorm applaus. Ook bij de kijkers thuis blijft haar winst niet onopgemerkt. Binnen no time is Sherrock trending op Twitter.

