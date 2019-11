Deze vrouwen splitten de kosten van hun anticonceptie

Aangezien er nog steeds geen mannenpil op de markt is, wordt er anno 2019 nog steeds van de vrouw verwacht dat zij de verantwoordelijkheid voor de anticonceptie op zich neemt. In de praktijk betekent dit in veel gevallen dat zij óók degene is die de pil/spiraal/implantatiestaaf betaalt. Maar waarom eigenlijk, als ook híj beschermde seks wil?

Deze drie vrouwen splitten de kosten van de anticonceptie met hun partner.

Minki (28):

‘Mijn vriend en ik betalen de anticonceptiepil van de gezamenlijke rekening. Op zijn aandringen. Toen we gingen samenwonen, openden we een gezamenlijke rekening. Toen ik een keer vroeg of het oké was dat ik nieuwe elastiekjes en een haarklem van onze rekening betaald had, reageerde hij over de app met ‘Helemaal goed, betaal jij eigenlijk ook je pil al van de gezamenlijke rekening? Zo niet, graag voortaan doen.’ Daarmee was de kous af. Mijn vriend is soms bijna feministischer dan ik, ik had er zelf nog niet eens over nagedacht. Nu vind ik het logisch om de kosten te delen, maar ik zou het gesprek pas aangaan als ik langer met iemand ga.’

Michelle (27):

‘De afweging was: condooms of implanon. Ik kan de pil in verband met lactose-intolerantie niet meer slikken. Mijn vriend maakt extra geld over naar de gemeenschappelijke rekening. Ik vind dat heel logisch, want er zijn nog niet genoeg anticonceptiematerialen voor mannen op de markt. Anders had hij dat gebruikt. Je kiest er samen voor geen kinderen te willen, dan moet je ook samen betalen.’

Sanne (22):

‘Ik betaal de pil en hij betaalt de condooms. We gebruiken allebei om het risico op zwangerschap zo veel mogelijk te verkleinen. Aanvankelijk betaalde ik de pil en mee aan de condooms. Dat vond ik toch wel dubbelop, dus vroeg ik of hij ook wilde meebetalen aan de pil. Maar dat wilde hij niet, omdat ik de pil ook voor het reguleren van mijn ongesteldheid gebruik. Ik denk dat ik op het moment iets minder betaal dan hij, maar dat vind ik eigenlijk wel terecht: ik heb jaren meer betaald.’

