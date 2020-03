Niets zo vervelend wanneer je het de hele dag op kantoor maar niet warm krijgt. Maar in deze wintertijden is het kantoor soms te vergelijken met een vrieskist. Gelukkig is er nu goed nieuws voor de koukleumen onder ons, want wetenschappers hebben onthuld dat onze hersenen efficiënter werken als we in een warme werkomgeving werken.

De wetenschappers deden een onderzoek onder 550 Duitse universiteitsstudenten. De proefpersonen moesten een aantal taken uitvoeren in kamers die op verschillende temperaturen waren ingesteld.

Koud vs warm

Hoe hoger de verwarming stond, hoe beter de vrouwen presteerden op wiskunde en verbale taken. De mannen deden het daarentegen beter in koudere omgevingen. ‘Onze bevindingen suggereren dat geslachtsgebonden werkplekken mogelijk de productiviteit kunnen verhogen door de thermostaat hoger te zetten dan de huidige normen,’ aldus coauteur Agne Kajackaite van de studie, een onderzoeker op het gebied van ethiek en gedragseconomie. ‘Temperatuur kan niet alleen het comfort beïnvloeden, maar ook de dagelijkse prestaties van mensen.’

Hoe warmer de werkomgeving, hoe beter

We kunnen dus concluderen dat die kantoorairco uit kan met deze buitentemperaturen. ‘Bij de lage temperaturen, is de genderkloof enorm als het gaat om wiskundige taken,’ zegt de onderzoeker. ‘Naarmate de temperatuur stijgt, worden vrouwen steeds beter en beter. En op een gegeven moment is er helemaal geen genderkloof meer.’

Eén graad

Toch moeten we deze studie nuanceren. Er is namelijk geen enorm verschil in de resultaten gebleken: voor elke temperatuurstijging van één graad Celsius beantwoordden vrouwen 1,75 procent meer wiskundevragen en 1 procent meer mondelinge vragen correct, terwijl mannen 0,6 minder vragen correct hadden in beide categorieën.

