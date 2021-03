Waar vorige week het interview van Marco Borsato over zijn gebroken huwelijk met Leontine in Linda’s Wintermaand, hét gesprek van de dag was, is dat nú Anouks uitspraak over said interview in de halve finale van ‘The voice of Holland’ gisteravond.

De zangeres liet weten dat ze het gesprek tussen Marco en Linda nou niet echt een vooruitgang voor vrouwenemancipatie vond.

Halve finale ‘The voice of Holland’

Gisteravond was de halve finale van The Voice. Tijdens de live-show zongen de zes deelnemers, Dani, Jasper, Nienke, Channah, Sem en Lucas de longen uit hun lijf. Maar na veel complimentjes van zowel coach Waylon als Twitteraars, trok Channah na de eerste afvalronde al aan het kortste eind.

‘Dear Future Husband’

In het tweede deel van de halve finale zong deelneemster Nienke het liedje Dear Future Husband van Meghan Trainor. In het liedje wordt beschreven hoe Trainor’s ideale man er uit zou zien. Maar Anouk vindt dat in deze tijd eigenlijk niet meer kunnen. “Het zijn wel een beetje gedateerde lyrics, toch?”, vroeg ze zich af. Om haar punt nog wat duidelijker te maken bracht ze Marco’s interview naar boven.

Vrouwenemancipatie

Ze vervolgde haar uitspraak met: “Ik snap dat het interview van Marco Borsato afgelopen zaterdag de vrouwenemancipatie gewoon met vijftig jaar heeft terug geslingerd. Maar het voelt toch een beetje crazy als zo’n jonge leuke meid van 25 zo’n tekst eruit knalt.”

Marco op bezoek

Anouk is het dus overduidelijk niet helemáál eens met de uitspraken in Marco’s interview. En een klein detail waar we toch ook even aandacht aan willen besteden: Marco brengt volgende week tijdens de finale een bezoekje aan de The Voice-studio. Tijd voor een onvermijdelijke confrontatie, dus.

Trouwen

Maar, ondanks de sneer naar Marco merkte rapper Ali B op dat Anouk tijdens het optreden van Nienke tóch stiekem aan het meegenieten was. Volgens hem was ze zelfs aan het dansen. “Maar dat komt waarschijnlijk omdat zij binnenkort gaat trouwen. Ze heeft ook helemaal een ketting met Dominique (Anouks verloofde) erop, super romantisch”, plaagde hij.

