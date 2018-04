Vuilniszakken veroveren de modewereld (maar of we daar zo blij mee moeten zijn…)

Nu heb je natuurlijk altijd uitzonderingen op deze aardkloot lopen die werkelijk alles kunnen hebben, maar over het algemeen lijkt het ons zo dat een vuilniszak je niet bepaald knapper maakt. Al denken ze daar bij veel modehuizen heel anders over.

En dan te bedenken dat je er vaak ook nog een pittig geldbedrag voor neer moet leggen. Zo heeft het Spaanse designermerk Balenciaga nu een vuilniszakkenhemd in de collectie zitten waar je maar liefst 730 euro (!) voor moet neertellen. Toch is het lang niet het enige merk dat wel iets ziet in de zak waar we normaal gesproken ons afval in gooien. Zo heeft Topshop al verschillende plastic broeken en jassen in de rekken hangen en is ook COS overstag gegaan met een groen plastic rokje.

Vuilnismode

Maar hoewel de trend enigszins verbazingwekkend door velen fashionista’s met open armen wordt ontvangen, is lang niet iedereen te spreken over de zogenaamde vuilnismode. Op social media reageren velen dan ook vol ongeloof op de peperdure items van plastic. En eerlijk is eerlijk: daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Al weet je het met dit soort dingen natuurlijk nooit. Wie weet lopen we over een tijdje allemaal in een vuilnisjas-, broek of jurkje. Zou jij het aandurven?

Na de peperdure ‘Ikea’-tas: hier is het ‘vuilniszak’-shirt van Balenciaga https://t.co/TRyeQrH1pC pic.twitter.com/SfPQIkGHN6 — Nieuwsblad.be (@Nieuwsblad_be) 15 april 2018

Eén ding staat vast: als je het hemd zelf maakt, ben je minder geld kwijt 😉 https://t.co/s9TWHvwOOl — she.be (@shepuntbe) 15 april 2018

Bron HLN.be | Beeld Twitter, iStock