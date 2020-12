Fans speculeren erop los: deze BN’er is Vuurwerk bij The Masked Singer

Na het succes van het tweede seizoen van The Masked Singer, waarbij de finale door bijna 4 miljoen (!) mensen werd bekeken, komt het programma op oudjaarsdag met een bijzondere special.

Vuurwerk bij The Masked Singer

Tijdens de special op 31 december worden namelijk alle vijf de kandidaten – Vuurwerk, Sneeuwpop, Oliebol, Klok en Champagnefles – gelijk onthuld en weten we dus dezelfde avond nog wie er in de pakken zitten. Deze hele week worden bij RTL Boulevard al wat voorproefjes gegeven. Zo ook gisteren. Tijdens het programma werden namelijk de allereerste beelden van de kandidaat in het Vuurwerk-pak getoond.

Grote verrassing

Hoewel juryleden Carlo Boszhard en Buddy Vedder al weten welke BN’ers er in de pakken zitten, moeten zij tot in ieder geval oudjaarsdag hun lippen stijf op elkaar houden. Wel laten ze weten dat het een grote verrassing is. ‘Het wordt een moeilijke puzzel, maar zodra dat masker af gaat: oef!’, aldus Buddy. Aan de desk bij RTL Boulevard werd gisteren al druk gespeculeerd, maar ook op Twitter ging het na het zien van de beelden los.

Namen BN’ers

Zo denken sommigen nu al te weten wie er in het Vuurwerk-pak zit. Zo komt de naam van Edsilia Rombley heel vaak voorbij, maar worden ook de namen van Jamai en Jody Bernal genoemd. Wie er uiteindelijk in het pak zit is nog even afwachten. Doordat alle kandidaten nu al gelijk worden onthuld, is de constructie van het programma wel wat anders. Naast de individuele optredens moeten de kandidaten ook dueten zingen, waarna er uiteindelijk een overblijft.

The Masked Singer Oud & Nieuw special is op 31 december om 22.300 uur te zien bij RTL 4.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: The Masked Singer