Wáááát! Tony’s Chocolonely opent winkel waar je zelf je chocoladereep kunt samenstellen

Heel goed nieuws op deze vrijdag: Tony’s Chocolonely opent een winkel in Amsterdam waarbij je zelf – helemaal zelf – je chocoladereep kunt samenstellen. Heb jij altijd al gedroomd van melkchocolade met ananas en knettersuiker? Well, here you go.

Tony’s Super Store

Tony weet ons natuurlijk iedere keer weer te verrassen met bijzondere smaken. Dat maakt Tony ook zo leuk, want wat zullen ze nu weer bedacht hebben? Gevolg is wel dat ze bij Tony’s Chocolonely waanzinnig veel verzoeken en smaakideeën van chocofans op de deurmat krijgen. Dat bracht hen op een idee: waarom niet een heuse Choco Machine maken waarbij chocoholics zélf aan de knoppen kunnen draaien? En naast de voortreffelijke smaken staat Tony’s natuurlijk ook bekend om hun vrolijke wikkels: ook die kun je zelf ontwerpen in de Tony’s Super Store.

Hoe werkt het?

Je gaat naar Tony’s Super Store in de Amsterdamse Beurs van Berlage Op een tablet in de winkel open je de Tony’s Unlimiteds app Kies jouw chocoladesoort uit melk, puur of wit. Twee verschillende chocolades combineren? Yes, we can. Kies uit ongeveer 20 ingrediënten om je reep te vullen. Per reep kun je 3 verschillende ingrediënten kiezen. Kies de kleur van je wikkel en personaliseer de zijkant met je eigen tekst. Reken €7,50 af bij de kassa (en je moet je emailadres achterlaten…) Bekijk met eigen ogen hoe jouw reep wordt gemaakt. Hou je niet van wachten? Dan kun je chocolade proeven of in de choco photo booth duiken. Na zo’n 45 minuten kun je jouw kakelverse ZELF SAMENGESTELDE reep ophalen.

Eigenlijk dus gewoon het perfecte cadeau voor jou, of voor iemand anders. Hoe ga jij ‘m samenstellen?

