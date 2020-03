Netflix’ meest bizarre docu: waar is Joe Exotic nu?

Sinds afgelopen vrijdag staat de documentaire Tiger King op Netflix. Tiger King gaat over Joe Exotic, een redneck die zijn eigen privé-dierentuin met exotische dieren runt in de Amerikaanse staat Oklahoma. Maar hoezeer ik ook wil uitleggen waar deze bizarre docu over gaat, en waarom je ‘m wil kijken, woorden schieten toch tekort. Kijk maar gewoon, dan skippen we de poging tot uitleg en kunnen we direct door naar de grote hamvraag: waar is Joe Exotic nu?

Mocht je de documentaire nog niet hebben gezien, dan raden we je aan om niet verder te lezen.

Waar is Joe Exotic nu?

De documentaire, voluit ook wel Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, eindigt met de veroordeling van Joe Exotic. Op 22 januari van dit jaar (2020) wordt de 57-jarige Joe Exotic veroordeeld tot 22 jaar celtraf. Natuurlijk is ‘Joe Exotic’ niet zijn echte naam. Voluit heet hij Jospeh Maldonado-Passage, ‘exotic’ verwijst naar zijn extravagante persoonlijkheid en zijn liefde voor exotisch dieren.

Tekst gaat verder onder foto.

Afijn, hij moet dus 22 jaar brommen en als je wil weten waarom; kijk dan vooral de docu. In september 2018 werd Joe Exotic gearresteerd nadat hij een van zijn werknemers 3000 dollar had gegeven om Carole Baskin te vermoorden. Wil je weten wie Carole Baskin is? Kijk vooral de documentaire (ook hier schieten woorden tekort, echt). Zelfs de FBI hield Joe op dat moment al een tijdje in de gaten, dus er was genoeg bewijs om hem te veroordelen.

En hoewel Joe sinds september 2018 vastzit en is veroordeeld tot 22 jaar cel blijft hij hameren op zijn onschuld. Volgens hem is hij er ingeluisd door zijn voormalig compagnon Jeff Lowe.

En waar is Carole Baskin?

Wie het over Joe Exotic heeft, heeft het automatisch over Carole Baskin. De twee dierentuineigenaren voeren al jaren een oorlog. Die oorlog liep zo hoog op dat Joe Exotic iemand wilde inhuren om Carole Baskin te vermoorden (want daarom zit hij vast, al zegt hij dus dat dit Jeff Lowe’s plan was).

Tekst gaat verder onder foto.

Carole Baskin leeft dus nog – tot een moordaanslag kwam het niet – en wel in Tampa, Californië. Samen met haar man Howard zet de ‘Mother Teresa of Cats’ zich nog altijd in voor de bescherming van grote katachtigen. In eerdere interviews benadrukte ze dat ‘het hoofdstuk met Joe Exotic haar niet als persoon definieert’.

‘Volgens mij was het voor Joe een heel persoonlijke vete, maar voor mij was Joe een van de vele dierenmishandelaars die ik online exposete,’ legde ze uit aan Vanity Fair.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief