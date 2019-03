Deze waargebeurde documentaires op Netflix wil je zien

Ben je helemaal gefascineerd door het verhaal van Dirty John? Grote kans dat je de documentaire over de psychopaat dan ook al hebt gezien. Maar er zijn nog veel meer interessante verhalen op Netflix die echt een múst see zijn.

Amanda Knox

De documentaire Amanda Knox vertelt het verhaal van de moord op Meredith Kercher. Amanda werd tweemaal veroordeeld voor deze misdaad, maar ook weer vrijgesproken. Knox werd door de pers afgeschilderd als een psychopate en vertelt in deze docu haar verhaal.

The Keepers

In negen afleveringen volg je twee oud-leerlingen die kosten wat kost de moordzaak op de non Catherine Cesnik willen oplossen. Maar gaandeweg komen er nog veel meer verborgen zaken aan het licht…

Evil Genius

Een pizzabezorger pleegt een (mislukte) bankoverval, maar blijkt een bom om zijn nek te hebben. Maar dan rijst de vraag: was deze hele actie wel zijn idee? Of is hij in de val gelokt en slechts een gijzelaar die gedwongen werd tot deze misdaad?

Abducted in Plain Sight

Abducted in Plain Sight kan natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. De te absurde documentaire gaat over dochter Jan die tot twee keer toe wordt ontvoerd door haar buurman. Dat deze man behoorlijk manipulatief blijkt te zijn wordt al snel duidelijk.

Captive for 18 years: The Jaycee Lee Story

Het was een groot verhaal in Amerika wat hier in ons kikkerlandje misschien wat minder aandacht kreeg. Jaycee Lee Dugard wordt op haar 11e ontvoerd en pas 18 jaar later teruggevonden. Het verhaal volgt haar ouders die al die tijd ten einde raad waren.

Killer Women

Piers Morgan interviewt verschillende vrouwen die een gruwelijke moord hebben gepleegd of daarbij betrokken waren. Hij wil onderzoeken: hoe kwamen ze tot deze vreselijke daad?

Beeld: YouTube