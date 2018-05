Waarom je beter twee keer kunt nadenken voor je een profiel aanmaakt op Hyven

Duizenden mensen wisten niet hoe snel ze een account aan moesten maken toen gisteren bekend werd dat er een alternatief is voor het oude vertrouwde Hyves. Het kon bijna niet anders: ‘Hyven’ zou de shit worden. Maar voordat je begint met krabbelen, respecteren en het updaten van je ‘Wie wat waar’: wees je bewust van de gevaren. Het lijkt erop dat het met de beveiliging van Hyven (nog) niet helemaal snor zit.

Waar we vorige maand nog hysterisch deden over de slordige manier waarop Facebook met onze privacygegevens omgaat, lijken we over de veiligheid van Hyven onverschilliger dan ooit. Ondanks dat er nog weinig bekend is over het nieuwe sociale medium, hebben al duizenden mensen zich aangemeld.

‘Iedereen die zich aanmeldt voor Hyven: de site heeft al een dikke XSS-kwetsbaarheid waarmee je logingegevens kunnen worden gestolen. Lekker veilig daar!’, zo schrijft RTL-techjournalist Daniël Verlaan. Je wachtwoord zou onder meer kunnen worden gestolen als je (per ongeluk) een malafide account bezoekt terwijl je zelf bent ingelogd. Dat ontdekte beveiligingsonderzoeker Martijn.

Hackers lijken zich dankzij de slechte beveiliging goed te vermaken op de site. Zo zette iemand gisteren op alle profielpagina’s een redirect naar de pornovideo van rapper Sjors op Pornhub.

Een greep uit de kritische tweets die omtrent Hyven zijn verschenen:

Beste volgers, blijf voorlopig even weg van Hyven. Er zijn nogal wat signalen dat je gegevens daar niet veilig zijn.

*Ademt heeeel diep in* Je gegevens zijn op dit vermoedelijk veiliger bij Facebook dan bij Hyven. — Loran Kloeze (@LoranKloeze) 1 mei 2018

Hoi #Hyven, je bent in mijn ogen af als je het nu nog over privacy hebt. Google mail…… hoe verzin je het. pic.twitter.com/AOMKYoo5Jq — Harld 🇪🇺 ‏RCX (@Cryptopixels) 1 mei 2018

Je zag hem vandaag ook voorbijkomen over Hyven: de XSS-kwetsbaarheid. Dit is een van de pittigste kwetsbaarheden om te ontdekken. 1/ — Loran Kloeze (@LoranKloeze) 1 mei 2018

Zonder te weten wie er achter het hyvesalternatief “hyven” zit tikt men persoonlijke gegevens in een webformulier om een dansende banaan achter te kunnen laten in een krabbel. Ben je dan achterlijk of gewoon een beetje dom? #hyves pic.twitter.com/DK9t7DH2EW — FR∀NK (@VolumeOp7) 1 mei 2018

het stelen van je wachtwoord ook btw 👋 https://t.co/LoQe40KuoJ — Daniël Verlaan (@danielverlaan) 2 mei 2018

.htaccess gebruiken terwijl je nginx draait. Die jongens hebben ’t echt niet begrepen. Die moeten ver weg blijven van code dat ook maar iets met persoonsgegevens doet. — Jeroen (@JBleijenberg) 1 mei 2018

Daniël Verlaan meldt op Twitter dat Hyven verbetering belooft. To be continued…

update: Hyven is van de XSS-kwetsbaarheid op de hoogte en gaat eraan werken na de migratie naar een groter cluster. — Daniël Verlaan (@danielverlaan) 1 mei 2018

Beeld: Sanne Bakker