Waarom Boer zoekt Vrouw-kijkers niet uitgepraat raken over de citytrip van Marnix en Janneke

Zondagavond staat voor velen gelijk aan Boer zoekt Vrouw-avond, zo blijkt maar uit de kijkcijfers van afgelopen uitzending. Maar liefst 3.658.000 fans zagen hoe de boeren met hun prille liefdes op citytrip gingen en raakten vooral niet uitgepraat over boer Marnix en ‘zijn’ Janneke.

Samen met Janneke vertrok Marnix naar het Duitse Erfurt, waar de twee verbleven in een luxe suite mét bubbelbad. Hier maakten ze uiteraard gebruik van. Zou dit het ijs breken? Het zou volgens de kijkers in elk geval voor een spetterend begin hebben gezorgd:

Dit weekend gaat Marnix seks hebben. Hij weet alleen nog niet of ie onder of bovenop mag #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/P23Q2WecZy — MartijnHeus (@MartijnHeus) 25 november 2018

Het begin verliep wat stroef, maar na verloop van tijd is het toch de hoogste tijd voor de nodige woordspelingen. Zo zegt Marnix dat dit weekend voor hem ‘erop of eronder’ is, wat door de kijkers van het programma nogal dubbelzinnig wordt opgepikt.

En dan heb je zo ineens een trio met 2 houten klazen. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/t31KGTm9Oh — Nicky (@Nickeleneel) 25 november 2018

De echte vonk tussen de twee lijkt nog een beetje uit te blijven. Zo blijkt ook uit het moment dat de twee een ijsje eten, maar Janneke daarbij haar hand op de knie van een kabouter legt in plaats van op die van Marnix…

Uiteindelijk wordt er na een gezellige picknick dan tócht gekust, al gaat het allemaal niet echt van harte. Marnix voelt namelijk nog niet een van de drie V’s: verliefdheid, vuurwerk of vlinders.

Voor Janneke dreigt het uit te draaien op een shitty trip. #boerzoektvrouw #bzv — Bruun (@bruniversum) 25 november 2018

Janneke houdt hoop, zelfs als Marnix niet lijkt te kunnen stoppen met zijn ongezellige opmerkingen. Volgens hem kun je het niet ‘eeuwig door laten etteren’. En dan lijkt het er toch echt op dat het niks gaat worden tussen de twee.

Waar deze Boer zoekt Vrouw-aflevering zo ‘spetterend’ leek te beginnen, eindigt-ie in een flinke teleurstelling. Vooral voor Janneke dan.

