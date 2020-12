Even serieus, hoe kan het al bijna kerst zijn? Of dat dit jaar al überhaupt bijna voorbij is? Het lijkt twee maanden geleden dat ik met vrienden stond te proosten op 2020 (wat een grap als je er nu over nadenkt). Waar een jaar vroeger eindeloos leek te duren, lijkt de tijd nu steeds sneller te gaan. Hoe komt dat toch?

Er zijn verschillende studies en boeken over, waaronder het boek ‘Tijd maken: tijdsbesef en hoe we hiermee omgaan’ van Steve Taylor. De conclusie: tijd is een illusie die alleen in ons hoofd bestaat.

Kinderen vs. Volwassenen

Toch is het zo dat de tijd sneller lijkt te gaan als we ouder worden. Dit heeft te maken met het meemaken van nieuwe dingen. Waar wij iedere dag hetzelfde riedeltje leven (helemaal nu, ten tijde van corona): opstaan, douchen, ontbijten, werken, koken, op de bank zitten – is voor kinderen alles nieuw en anders. We zijn vaak vooral bezig met het volgende en niet per se lekker aan het leven in het moment. Je merkt het verschil bijvoorbeeld duidelijk als je kijkt naar vakanties. Een weekje zonnen op Gran Canaria? Voorbijgevlógen. Terwijl een weekendje Ameland, waar je de hele dag door nieuwe dingen onderneemt, voelt alsof je al weken weg bent. Iets wat heel erg lijkt op wat je al hebt meegemaakt, wordt niet bewust opgeslagen door de hersenen en daardoor verandert de waarneming ervan.

Achteraf kijk je een koe …

Waarneming van tijd verandert dus achteraf, maar ook op het moment zelf kan de beleving ervan verschillen; de ene minuut is de andere niet. Wat dacht je van een minuutje op de crosstrainer in de sportschool? Of die drie minuten die je moet wachten voordat je popcorn klaar is in de magnetron? Je wéét dat het niet lang is, maar het voelt als uren. In zijn boek maakt Taylor ‘5 wetten van psychologische tijd’:

Een van de belangrijkste factoren in hoe we tijd ervaren, is leeftijd. De leeftijd waarop we beginnen te merken dat tijd werkelijk sneller gaat, ligt rond de dertig of achterin de twintig. Steeds minder ervaringen zijn nieuw waardoor de jaren sneller lijken te gaan. Nieuwe ervaringen en nieuwe omgevingen vertragen de tijd. Dit staat natuurlijk in rechtstreeks in verband met de eerste wet. Hoe drukker we bezig zijn, des te sneller gaat de tijd. Hoe minder we in beslag worden genomen, des te langzamer gaat de tijd. Als het “ego”, het “ik” dat bewust nadenkt over het verleden of toekomst, wordt uitgeschakeld, komt de tijd (bijna) stil te liggen. Denk bijvoorbeeld aan een meditatie.

Tijdsbesef uitschakelen

Geen tijd voelen? Een flinke borrel of drugs kan dat vermogen verminderen, zo zegt Taylor in z’n boek. Niet voor niets dat je in de nachtclub (goede oude tijd) om een uur of vier ineens ‘wakker wordt’ van de lampen die aan gaan. Je was het besef van tijd helemaal kwijt. Het is niet de meest gezonde manier, dus – zoals bij punt 5 in de wetten van Taylor staat beschreven – kun je ook gaan voor een meditatie.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief