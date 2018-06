Waarom de zogeheten ‘heupdecolleté’ een ding is deze zomer

Zagen we eerst nog dat het high waist bikinibroekje onmisbaar was om in rond te flaneren op het strand, mag het vandaag de dag allemaal weer wat bloter, uitdagender en vooral minder stof bevatten.

Kim Kardashian, Bella Hadid en Emily Ratajkowski zijn overduidelijk al groot fan van het begrip ‘de heupdecolleté’, waarbij, je raadt het al, de heupen gezien mogen worden, en dan met name wanneer we op het strand of aan het zwembad liggen. Het hoog uitgesneden bikinibroekje zou naar verluidt namelijk dé trend voor de zomer van 2018 zijn, waarbij we onze normale- en high waisted broekjes weer aan de wilgen mogen hangen. Althans, als je niet vies bent van het showen van je heupdecolleté dan. Want sexy; dat is het zonder twijfel!

Bron: NSMBL | Beeld: Getty, Instagram