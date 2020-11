Waarom déze acteur uit ‘The Queen’s Gambit’ je zo bekend voorkomt

Het is dé hit op Netflix momenteel: The Queen’s Gambit kan niet genoeg geprezen worden. Want wie had gedacht dat een serie over schaken zo zou kunnen boeien? Door deze oude bekende moest je misschien wel twee keer kijken. Want hierdóór komt Benny Watts je zo bekend voor.

Hoewel Thomas Brodie-Sangster wel in meer films heeft gespeeld, blijven we hem toch écht kennen als dat kleine jongetje in Love Actually. Ja, dat is echt dezelfde persoon.

Benny Watts The Queen’s Gambit

In deze ultieme feelgood film speelde hij de kleine Sam, die verliefd werd op een klasgenootje. Hij wilde alles op alles zette om haar voor zich te winnen. Inmiddels is Thomas alweer 30 jaar (ja, we worden oud) en neemt hij de rol van Benny Watts op zich in The Queen’s Gambit: een van de andere zeer getalenteerde schakers. Door de snor en de cowboyhoed is het kleine jongetje van vroeger toch écht bijna onherkenbaar geworden.

I’m watching The Queen’s Gambit AND THIS IS THE SAME ACTOR WHO PLAYED THE LITTLE BOY IN LOVE ACTUALLY. MY BRAIN IS BROKEN

#QueensGambit pic.twitter.com/3i4AN7J0mt — Sammy (@sammywellerr) October 25, 2020

Husband just pointed out that the Love Actually kid on the left is the The Queen’s Gambit guy on the right. And…and… I need to take a walk around the block to clear my head. pic.twitter.com/FXr6od3iNZ — Tomris Laffly (@TomiLaffly) November 2, 2020

Harry Potter

En nóg een andere oude bekende duikt op in de populaire serie. Zo maakt ook niemand minder dan Dudley Dursley (oftewel Dirk Duffeling in het Nederlands) uit Harry Potter zijn opwachting. Hij vertolkt de rol van Harry Beltik, maar het kostte fans wel wat tijd om de connectie te zien. The Queen’s Gambit nog niet uitgespeeld? De miniserie staat nu op Netflix!

SO WHO WAS GONNA TELL ME FUCKING DUDLEY DURSLEY IS IN THE QUEEN GAMBIT?!?! — ¹³ (@swiftlywalls) November 9, 2020

Watching The Queen's Gambit and it took me a while to realize why the guy who plays Beltik looks so familiar. It's Dudley Dursley. — Laura Sebastian (@sebastian_lk) November 9, 2020

Oh i knew it. Harry Beltik is Dudley Dursley pic.twitter.com/9kSVcspSCP — Om Eto (@wahyuseto) November 3, 2020

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Glamour | Beeld: Still