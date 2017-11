Waarom er volgende week geen nieuwe aflevering van Riverdale op Netflix komt

Serie wise kan ons geluk momenteel niet op. Dynasty is onlangs begonnen en ook het tweede seizoen van Riverdale is onlangs van start gegaan. Helaas moeten we het volgende week zonder Archie en co stellen, en wel om déze reden.

Donderdag verscheen de zesde aflevering ‘Death Proof’ nog gewoon op Netflix, maar nu wordt ons geduld even op de proef gesteld. Aflevering 7 is namelijk pas op 30 november op Netflix te zien, in plaats van volgende week. Dan is het namelijk Thanksgiving in Amerika, en is er voor Riverdale een tijdelijke stop ingelast. Oh no!

Bron ELLE | Beeld Giphy