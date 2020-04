Waarom Famke Louise alles op Instagram verwijderd heeft

Non-stop live gaan op Instagram, opeens helemaal de grapjas uithangen op TikTok. Jawel, de meeste bn’ers gebruiken de coronacrisis om alleen nog maar meer gezien te worden op social media. Maar Famke Louise niet. De zangeres heeft al haar foto’s van Instagram verwijderd.

Op het Instagram-account van de 21-jarige wild babe is het al een tijdje stil. Terwijl ze voorheen, pre corona, regelmatig foto’s post en haar leven deelt op stories. Nu is haar volledige feed leeggehaald en heeft ze welgeteld negen blanco foto’s gedeeld. Zonder bijschrift ook nog eens! So what’s going on here?

Wat de reden is van de witte vlakken? Famkes manager laat aan RTL Boulevard weten dat de zangeres “niet afgeleid wil worden door social media.” De voornaamste reden dat Famke afwezig is op social media, zou zijn dat ze momenteel hard aan haar nieuwe album aan het werken is.

Ehm, oke, maar waarom dan alles verwijderen (zonde!) en die blanco afbeeldingen? Wij vermoeden een gevalletje teasen, spanning opbouwen. Daar is ze immers altijd al goed in geweest (we hebben het hier over haar docu over bont). En wie weet komt ze wel terug met een heel nieuw imago, ook wel weer het wachten waard.

