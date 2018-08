Waarom de film BlacKkKlansman verplicht kijkvoer is

Get out, Mudbound, I am not your negro: racisme is vandaag de dag een populair genre onder filmmakers. Met de komst van de Amerikaanse film BlacKkKlansman kan er een aan het rijtje worden toegevoegd die zeker het kijken waard is.

‘Het kijken waard’ is eigenlijk een understatement; BlacKkKlansman is niets minder dan verplicht kijkvoer. De waargebeurde misdaadfilm van regisseur Spike Lee gaat over de Afro-Amerikaanse politieagent Ron Stallworth die binnendringt bij de Ku Klux Klan. Hij krijgt hierbij hulp van zijn collega Flip Zimmerman. De infiltratie wordt zo succesvol dat het duo op weet te klimmen tot het hoofd van de organisatie. Hun doel? Voorkomen dat de KKK controle over de stad krijgt.

Het is wellicht moeilijk om je voor te stellen, maar het verhaal is gebaseerd op de autobiografie Black Klansman van Ron Stallworth, en dus waargebeurd. De hoofdrollen worden gespeeld door John David Washington (inderdaad: zoon van), Adam Driver en Laura Harrier.

Die komt effe binnen

BlacKkKlansman bevat een flinke dosis humor. Maar hoewel je tijdens de eerste vijf kwartier van de film nog de billen uit je broek lacht om de vergaande en ook zeker racistische grapjes – het ‘zei hij dit echt?’-gehalte is hóóg – verlaat je de zaal niet met een euforisch gevoel. De film is activistisch, provocerend en absoluut geen ‘makkelijk wegkijkende komedie’. Waar het plot je misschien doet denken aan de geschiedenis, demonstreert BlacKkKlansman dat de problemen uit de film niet tot het verleden behoren. Scènes waarin Trump’s bekende ‘Make America great again’ voorkomen versterken de link met de realiteit. Maar met name de slotscène – no worries, we zullen niet spoilen – doet je als kijker beseffen dat dit geen fantasiefilm is. Het gevolg: rillingen all over en een doodstille bioscoopzaal.

Voorpremiére van Spike Lee’s #Blackkklansman gezien. Werd er in de zaal aanvankelijk nog gelachen om de (soms pijnlijke) grappen, eind van de film is een ‘slap in the face’. Iedereen doodstil…. pic.twitter.com/ftGB0XdRlc — Paul023 (@Paulus023) August 19, 2018

The silence in the cinema after #BlacKkKlansman finished was one of the most powerful moments I've been in, see this film it's so important @BlacKkKlansman — jack mcloughlin (@JmcMcloughlin) August 24, 2018

And the Oscar goes to…

Op 14 mei 2018 ging BlacKkKlansman al in première op het filmfestival van Cannes, waar het de Grand Prix won. Filmcritici reageerden direct positief en op de recensiewebsite kreeg de actiekomedie dan ook een score van 96%. Hoewel het filmseizoen pas net begonnen is, wordt er door kenners zelfs al gesproken over een grote kansmaker bij de Oscars.

Nu de film voor het hele publiek te zien is, barst het ook op Twitter van de lovende – en ook zeker geëmotioneerde – reacties.

Finally saw @BlacKkKlansman last night. Blown away. One of the best movies of the year. Spike Lee at the top of his game, and fantastic performances from the entire cast. Don't miss this terrific film. pic.twitter.com/LuOGdmAzfN — John Cohen (@JohnCohen1) August 26, 2018

Het nagesprek is best pijnlijk. Zoveel wit ongemak. Teveel willen relativeren en zichzelf centreren. #BlacKkKlansman — Sandra (@BrigadierPoez) August 23, 2018

John David Washington is superb in #BlacKkKlansman, and he could be in this year's Best Actor Oscar race. See all of our 2019 predictions: https://t.co/sKxN20NjtY pic.twitter.com/7gNwAJTFeJ — IndieWire (@IndieWire) August 24, 2018

There was, at tonight's #BlacKkKlansman ending, a total

stunned crowd in the theatre. A movie everyone needs to see bc of the current nationalistic nonsense at the White House and with this POTUS.#spikelee#ImpeachTrump #Resist — Greg Mills (@gregorymills62) August 27, 2018

Everyone please watch @BlacKkKlansman by #SpikeLee. An INCREDIBLE film and so so timely. Whew. #PowerToThePeople — King of Thirst Traps (@TheJakeChoi) August 25, 2018

#BlacKkKlansman – the most powerful film I've seen this year. Cinema absolutely silent at the end. Go. And. See. This. — Hallie Rubenhold (@HallieRubenhold) August 25, 2018

Watched @BlacKkKlansman at the @wshed today. This film is passionate, thought provoking, occasionally humorous and extremely important. The end left the room in complete silence. If you do anything this week, go watch this movie! — Maria Ogborn (@maria_ogborn) August 24, 2018

Just watched Spike Lee’s #BlacKkKlansman. Tackles one of the most critical issues of our time, confronting the ugliest and most shameful of human impulses in an engaging and – at times – even humorous manner. Provocative and pure genius; go watch it! — Rania Al Abdullah (@QueenRania) August 24, 2018

De officiële release van BlacKkKlansman in Nederland is op 30 augustus, maar in veel bioscopen kun je ‘m nu al zien in de voorpremière.

Check hieronder de trailer.