Waarom het beter is om ’s avonds te sporten  

Goed nieuws voor degene met ‘ietsepietsie moeite met ochtenden’ (want nee, je hebt heus geen ochtendhumeur): ’s ochtends sporten is niet per se beter dan ’s avonds. En dat een work-out in de avond maakt dat je niet kunt slapen? Niks van waar, blijkt uit onderzoek van de National Sleep Foundation.

Je kunt dus met een gerust hart die snoozeknop ’s morgens blijven repeaten. En het wordt nog beter, want er zijn meer voordelen als je ’s avonds je sportoutfit uit de kast trekt:

1. Je slaapt er beter door

Jawel. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat ’s avonds intensief bewegen ervoor zorgt dat je slaap van betere kwaliteit is. En dat geeft je spieren de kans om zich te herstellen en te groeien.

2. Je work-outs gaan beter

’s Avonds schijn je sneller spieren en uithoudingsvermogen op te bouwen. Oftewel: je haalt letterlijk meer uit je gehups.

3. Lagere bloeddruk

Uit onderzoek van de Journal of Strength Conditioning blijkt dat de bloeddruk van avondsporters vijftien procent lager is dan die van vroege ochtend (sport)vogels.

4. Je verbrand meer energie

In de avond kun je twintig procent langer en intensiever bewegen, wat zorgt voor een hogere calorieverbranding. Dus hallo: strakkere armen, benen, buik… je kent het rijtje. En ja, hier is ook onderzoek naar gedaan, en wel door de The New England University of Birmingham.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron Popsugar | Beeld Shutterstock