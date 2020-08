Je hopt de ene maand van feestje naar feestje, terwijl op andere momenten in het jaar maar bar weinig te vieren valt. Hoe komt het toch dat veel van je vrienden allemaal in dezelfde maand jarig zijn? Nou, dat is geen toeval, maar heeft alles te maken met je sterrenbeeld.

Want bewust of onbewust (we gokken dat laatste), je klikt waarschijnlijk zo lekker met je vrienden omdat jullie signs zo goed overeen komen.

Vrienden jarig

En nee, dat betekent niet dat als jij Maagd bent, al je vriend(inn)en ook Maagd zijn. Juist niet! Er zijn namelijk sterrenbeelden waar je beter overweg mee kan dan anderen, puur om de eigenschappen die ze bezitten. Zo kun je heel goed overweg met dezelfde elementen (vuur, aarde, lucht of water) als jij. Dit heeft alles te maken met hetzelfde energielevel waarop jullie zitten.

It’s a match

Ook is je ascendant waarschijnlijk een belangrijke factor geweest voor het uitkiezen van je kringetje. Nee, je hebt niet met pen en papier iedereen ondervraagt, maar instinctief heb je misschien wel mensen gekozen die hiermee matchen. Maar wat is nu jouw ‘rising sign‘, zoals het ook wel genoemd wordt? Nou, deze wordt bepaald door de oostelijke horizon op de tijd van je geboorte, kijkend vanuit je geboorteplaats. Het heeft mede een invloed op je gedrag en je uitingen. Wanneer iemand hetzelfde maan- of sterrenbeeld heeft als jouw ascendant, is het een goede match!

Sterrenbeelden

Nu ben je natuurlijk razend benieuwd wíe er nu het beste bij je passen. Snappen we, daarom dit onderstaande lijstje. Staat jouw BFF zijn of haar sterrenbeeld er niet bij? Geen zorgen, jullie vriendschap staat zeer waarschijnlijk ook gewoon in de sterren geschreven.

Ram: Leeuw, Boogschutter, Tweeling, Waterman en Weegschaal

Leeuw, Boogschutter, Tweeling, Waterman en Weegschaal Stier: Maagd, Steenbok, Kreeft en Vissen

Maagd, Steenbok, Kreeft en Vissen Tweelingen : Weegschaal, Waterman, Ram en Leeuw

: Weegschaal, Waterman, Ram en Leeuw Kreeft: Schorpioen, Vissen, Stier, Maagd

Schorpioen, Vissen, Stier, Maagd Leeuw : Ram, Boogschutter, Tweelingen en Weegschaal

: Ram, Boogschutter, Tweelingen en Weegschaal Maagd: Stier, Steenbok, Kreeft en Schorpioen

Stier, Steenbok, Kreeft en Schorpioen Weegschaal: Tweelingen, Waterman, Leeuw, Ram en Boogschutter

Tweelingen, Waterman, Leeuw, Ram en Boogschutter Schorpioen: Kreeft, Vissen, Maagd, Steenbok

Kreeft, Vissen, Maagd, Steenbok Boogschutter: Ram, Leeuw, Weegschaal en Waterman

Ram, Leeuw, Weegschaal en Waterman Steenbok: Stier, Maagd, Schorpioen, Vissen en Kreeft

Stier, Maagd, Schorpioen, Vissen en Kreeft Waterman: Tweelingen, Weegschaal, Ram en Boogschutter

Tweelingen, Weegschaal, Ram en Boogschutter Vissen: Kreeft, Schorpioen, Stier en Steenbok

Bron: Margriet | Beeld: Unsplash