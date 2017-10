Waarom iedereen het over de schoenen van vicepremier De Jonge heeft

Het duurde even, maar dan heb je ook wat: ruim zeven maanden na de verkiezingen stond er vandaag een nieuw kabinet op het bordes. Tijdens de bordesscène van Rutte III was het echter niet alleen het nieuwe kabinet waar over gepraat werd: ook het schoeisel van vicepremier Hugo de Jonge kreeg heel wat aandacht.

De Jonge staat op de foto naast koning Willem-Alexander – die er overigens heel chic uitziet in een koningsblauw pak – maar het is niet per se de koning die opvalt. Onze ogen worden direct getrokken naar de lichte schoenen met bloemenprint van de nieuwe vicepremier.

Volgens etiquettedeskundige Jan Jaap van Weering kan dat niet de bedoeling zijn en is het dragen van zulke opvallende schoenen not done. ‘Ik vind het niet gepast,’ zegt hij tegen RTL Nieuws. ‘Je staat naast de koning, dan hoor je je waardig te gedragen en te kleden. Met zulke schoenen leid je de aandacht af. Dat is niet respectvol.’ Bovendien horen onder een donker pak ‘zwarte schoenen met veters en een leren zool’, vindt Van Weering.

Hij is niet de enige die de schoenenkeuze van De Jonge niet begrijpt. ‘Gebruik liever je hoofd en bewaar die schoenen voor een andere tribune of een sportveld, is mijn advies,’ schrijft moderedacteur John de Greef op Elsevier.nl. ‘Het maken van een statement met kleren is zeker de moeite waard, maar ook hier bepaalt de juiste dosis subtiliteit het uiteindelijk sterke effect.’

Voor de heren die wél fan zijn van de schoenen: ze zijn voor € 199,- te koop bij de Rotterdamse winkel Mascalori.

Vind jij de schoenen van De Jonge gepast of niet?

