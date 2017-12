Waarom we zo dol zijn op unicorns en rainbows in onze Instagramfeed

Je hoefde dit jaar maar een paar tellen door je Instagramfeed te scrollen of je werd bedolven onder unicorns en rainbows. Van eten tot beauty: álles leek in het teken te staan van kleur en fantasie.

Hoewel je zou denken dat we gewoon blij worden van de vrolijke kleurtjes en de fantasiegedachte die erachter schuilt, zit er volgens Vaughn Scribner, professor geschiedenis aan de Universiteit van Arkansas, een diepere betekenis achter. ‘De obsessie met eenhoorns is niet nieuws, maar door social media hebben we een nieuwe manier gevonden om het te laten zien.’ Volgens Scribner staat deze fascinatie voor hoop. ‘In de achttiende eeuw renden de slimste mannen ter wereld al rond om eenhoorns, zeemeerminnen en monsters te vinden. Onze samenleving heeft altijd een soort hoop gehad dat soort mystieke wezens tóch echt bestaan.’

Bron NSMBL | Beeld Shutterstock