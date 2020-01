Waarom ‘intermittent resting’ de nieuwste lifestyletrend is

Bij het horen van de term ‘intermittent fasting’ gaat er misschien wel een belletje rinkelen. Hierbij eet je periode niet en daarna weer wel, wat heel goed zou zijn voor je gezondheid. Maar ook het fenomeen ‘intermittent resting’ wordt steeds populairder.

Eigenlijk is deze variant in basis hetzelfde als die waarbij je in periodes vast en niet vast. Alleen hierbij ben je in korte periodes ontzettend productief en actief, zodat je daarna verplichte rust kunt pakken. Dat klinkt allemaal super simpel, maar toch werkt het wel iets ingewikkelder.

Intermittent resting

Intermittent resting heeft namelijk alles te maken met je slaapcyclus. Elke twee uur kom je in een andere fase en dit ga je ook toepassen op de activiteiten die je moet uitvoeren. Want ook precies deze tijd kunnen we ons goed focussen op een taak, maar je zult merken dat je daarna een dip van zo’n 20 minuten voelt. Je zou dus na iedere twee uur van opperste concentratie rond de 20 minuten verplichte rust moeten nemen.

Productiever

Ons lichaam geeft dan ook van nature aan dat we na deze periode even een break nodig hebben. Je luistert dus hierbij heel erg naar je eigen behoeftes en neemt rust wanneer je voelt dat het nodig is. Het resultaat? Je zult uiteindelijk productiever zijn en het kan je zelfs behoeden voor een burn-out.

Toiletbezoekje

Maar echt elke twee uur pauze nemen, dat kan nog best wel moeilijk zijn. Immers op kantoor even 20 minuten in stilte gaan zitten, wordt misschien niet altijd gewaardeerd. Daarom heeft fitness-expert Nahid de Belgeonne wel wat tips. Zo kun je een kort meditatiemomentje inlassen of ga naar de wc om je daar uit te rekken. Belangrijk is vooral om je lichaam én geest wel goed even de tijd te geven om ontspannen. Zo kun je hierna weer vol frisse energie aan de slag.



