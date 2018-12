We hebben niet allemaal de tijd om dennenappels te gaan zoeken voor op de kersttafel en daar speelt een groot tuincentrum handig op in.

Geschift

Veel mensen zijn dit weekend al gaan kerstshoppen in de tuincentra. Zo ook Twitteraar ‘Ikwasinharen’. Op dat account werd een foto gedeeld van een bakje met daarin twee dennenappels. Hij schrijft daarbij: ‘Okay. Nederland is af. De dennenappels die ik van mijn stoepje veeg worden bij de Intratuin voor 5 euro per twee verkocht. De mensen zijn compleet geschift!’

Milieuonvriendelijk

Er was niet alleen verontwaardiging over de prijs van het product. Een andere gebruiker schrijft: ‘Afgevallen dennenappels worden opgeraapt en per twee in een plastic doos gedaan en met dieselvrachtwagens naar filialen gebracht. We sporen niet’, verwijzend naar hoe slecht het is voor het milieu.

Behandeld

Vijf euro voor twee dennenappels lijkt inderdaad nogal een hoop geld voor een product dat je in elk bos kunt vinden. Maar zo simpel is het volgens Intratuin zelf niet. Een woordvoerder laat aan Editie NL weten dat de dennenappels zijn behandeld met was waardoor er geen beestjes in zitten. ‘Ik snap wel dat mensen het misschien gek vinden, maar je kunt ook kastanjes kopen in de supermarkt en die liggen ook gewoon in het bos.’

Okay. Nederland is af. De dennenappels die ik van mijn stoepje veeg worden bij de @intratuin voor 5 euro per twee verkocht. De mensen zijn compleet geschift! pic.twitter.com/91C0987Xm9 — ikwasinharen.nl (@IkwasinHaren) December 1, 2018

Kinders ik ga even naar het bos 50m verderop om dennenappels te verzamelen. Ik lees dat die €2,50 per stuk waard zijn, dus in een uurtje moet je een leuke nieuwe auto bij elkaar kunnen rapen… https://t.co/BWOr4JSIbD dit land is knettergek. — Bertus (@BertusTweet) December 3, 2018

@Intratuin bedankt weer he! Heel de wereld maakt zich druk over de plastic soep en het klimaat, maar jullie stoppen 2 f&cking denneappels in een plastic bakje! En degene die dit kopen vallen in dezelfde categorie: die van de Idioten. @intratuin pic.twitter.com/SugZ9puqWH — Martijn (@Martijn_vd_B) December 3, 2018

Vanmiddag bij de #Intratuin geweest. Voor slechts €18,75 deze luxe eikel op de kop getikt pic.twitter.com/Mels7sJKvD — Cookie v. eigen deeg (@Cookie_veD) December 3, 2018

Begrijp dat ik dus dure dennenappels opstook in mijn kachel…..😊😉😆 — Lena Dierkx (@LenaDierkx) December 3, 2018

