Waarom je beter géén gebruik kunt maken van die ‘geinige’ verouderingsapp

Het kan je haast niet ontgaan zijn dat mensen massaal foto’s posten van hun verrimpelde zelf. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de verouderingsapp ‘FaceApp’, waarmee je met een paar klikken kunt zien hoe je er jaren later uit komt te zien. Geinig natuurlijk, maar wat doet het met je privacy? Experts waarschuwen voor de veelgebruikte app.

Net als bij vele andere apps moet je ook bij FaceApp akkoord gaan met een privacyverklaring voordat je daadwerkelijk gebruik kunt maken van de applicatie. Maar hoe goed lees je die voorwaarden nu eigenlijk? Juist, niet echt heel aandachtig waarschijnlijk. En daar gaat het mis.

Affiliate

In de privacyverklaring van FaceApp staat bijvoorbeeld dat het bedrijf al je gegevens opslaat. Hieronder vallen bijvoorbeeld je locatie en de foto die je gebruikt, maar óók je IP-adres, toestelgegevens en informatie van cookies. Deze persoonlijke informatie zou niet met derden gedeeld worden, maar volgens jurist Charlotte Meindersma klopt dat niet helemaal. “Ze beweren dat ze je data niet verkopen”, legt ze uit aan NOS. “Maar dat kunnen ze omzeilen door andere bedrijven affiliates te noemen.”

Russen

Daarbij komt dat de verouderingsapp ontwikkeld is door een Russisch bedrijf, waardoor je niet beschermd bent voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming Europese wetgeving over het gebruiken van jouw data. Hiermee geef je volgens Meindersma als het ware je gegevens weg aan Rusland.

Database

Evelyn Austin – werkzaam bij de privacywaakhond Bits of Freedom – beweert dat je foto uiteindelijk terechtkomt in een database met die van duizenden anderen. “Daar wordt je gezicht verhandeld aan andere bedrijven, net als je e-mailadres en cookies”, zegt ze tegen het nieuwsmedium. “Het is niet de vraag óf het gebeurt. Het gebeurt gewoon. En je hebt geen idee waar je gezicht terechtkomt.”

Verwijderen

Heb je de verouderingsapp al gebruikt, dan hebben de makers van FaceApp jouw data helaas al in handen. Volgens Austin is het alsnog verstandig om de applicatie van je telefoon af te gooien. Nog niet toegegeven aan de hype? Zoals je begrijpt kun je ‘m dan beter aan je voorbij laten gaan. Better safe than sorry!

