Waarom je tijdens het opruimen de 5-secondenregel zou moeten aanhouden

Grote kans dat je nu wat ruimte hebt om eens flink de boel uit te mesten. Je kledingkast al onder handen genomen? Dan is het tijd voor de rest van de rommel in huis. Door de 5-secondenregel wordt knopen doorhakken een fluitje van een cent.

Want tijdens het uitzoeken van spullen, kom je natuurlijk allerlei verborgen parels weer tegen. We noemen dagboeken van vroeger, fotoalbums en andere leuke herinneringen die je állang vergeten was.

5-secondenregel

De valkuil? Dat je volledig afgeleid raakt door al het moois dat ineens boven water komt. Zo ben je uiteindelijk niet echt meer aan het opruimen, maar weg aan het dromen naar vroeger. Geen ramp, alleen schiet het natuurlijk niet echt op. Om echt goed te kunnen selecteren wat weg kan en wat mag blijven, kun je de 5-secondenregel toepassen.

Nuttig of toch niet?

Het werkt zo: je moet bij elk item binnen 5 seconden kunnen opnoemen wanneer je voor het laatst ook daadwerkelijk gebruikt hebt. Duurt het antwoord langer? Dan moet je het weg doen. Nee, je wordt in de toekomst niet ineens wél een meesterbakker, als je nu ook al geen zin hebt om in in de keuken te staan. Hop, in een vuilniszak dat taartenkookboek en weg ermee.

Timer aan en gaan

Ja, we weten het: het vraagt om drastische keuzes. Toch gaan we nog een stapje verder. Geef jezelf per ruimte ook nog een tijdslimiet in het algemeen, zeg bijvoorbeeld een uur voor je kledingkast. Zo voorkom je dat je aan het eind van de dag toch nog ineens dingen wil gaan houden.

