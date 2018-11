Waarom je de kassabon beter niét kunt aannemen

Bij iedere aankoop die je doet, wordt het achteraf gevraagd: wil je de kassabon? Als je iets kleins gekocht hebt, verdwijnt-ie waarschijnlijk linea recta in de prullenbak. En dat is een stuk minder onschuldig dan je denkt.

Je pakt het bonnetje aan (of het rolt vanzelf uit de zelfscankassa), maakt er een propje van en mikt ‘m in de eerste de beste prullenbak die je tegenkomt. Zonde, vooral voor het milieu. Minstens de helft van de kassabonnen zou namelijk niet gerecycled kunnen worden. Waarom niet? Zo’n vijftig procent van alle bonnetjes die we krijgen in kledingwinkels, supermarkten en drogisterijen worden geprint op glimmend thermisch papier dat niet opnieuw gebruikt kan worden.

Chemicaliën

Het glimmende papier kan niet worden gerecycled omdat het gemaakt is van meerdere materialen die niet gescheiden kunnen worden. Daarnaast zitten er schadelijke BPA- en BPS-chemicaliën in, die in plaats van inkt gebruikt worden om de letters, cijfers en eventuele logo’s op het papier te drukken. Deze stoffen zijn niet verboden voor kassabonnen, terwijl ze dat voor vele andere producten wel zijn. Zouden de bonnen wel gerecycled worden, dan zouden de stoffen vrijkomen.

Ga je dus niets doen met de kassabon, dan kun je beter tijdens het afrekenen al aangeven dat je er geen hoeft. Zo voorkom je dat-ie wordt uitgeprint en de caissière ‘m alsnog weg moet gooien.

