Als kiezen niet je ding is: al je nagels een andere kleur is de trend

Goed nieuws voor twijfelkonten: voor wat betreft je nagels zit je de komende tijd geramd. Want je hoeft niet langer te kiezen in welke kleur je je nagels lakt, als je ze allemaal een ander tintje verft ben je hartstikke hip. Say hello to the Skittles-manicure trend.

Nagelstyliste Bertina Goldstein was een van de eerste die haar nagels allen van een ander kleurtje voorzag. ‘Elle’ pikte dit op en de Skittles-manicure trend was begonnen. Je kunt je nagels allen in een totaal andere kleur verven, maar ook in bijvoorbeeld een andere tint blauw.

Bertina zegt haar nagels graag in dezelfde kleurscharkering te lakken, maar dan wel met een opvallende andere kleur erbij. Het resultaat? Zie hieronder. Maar je kunt dus ook letterlijk al je nagels in een andere kleur schilderen – ook hieronder te bewonderen. Heerlijk. Iets voor jou?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Betina R. Goldstein (@betina_goldstein) op 8 Apr 2019 om 10:59 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Leina VDB (@leinavdb_etc) op 28 Apr 2016 om 5:23 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lulu Connolly (@lulus_nailarts) op 30 Apr 2015 om 5:08 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Geena Barret (@geenabarret) op 19 Mrt 2013 om 3:21 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Clare 🍍💎 (@swoon_nails) op 2 Jun 2014 om 10:05 (PDT)

