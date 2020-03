Waarom kijkers door déze hint de Mol denken ontmaskerd te hebben

De schok was groot bij de kandidaten toen hun hoofdverdachte het spel moest verlaten. Want wat nu? En een nog betere vraag: hoe kan iedereen er nog inzitten, terwijl ze het zo fout hadden? De verdenkingen gaan dan ook alle kanten op, maar kijkers denken nu door déze hint de Mol te hebben ontmaskerd.

Mystery solved: raadsel rondom WIDM-hint opgelost

Tijdens de fietsopdracht lijken namelijk alle pijlen naar Buddy te wijzen. Vrij letterlijk, want terwijl de voormalig GTST-acteur stilstaat om te bellen, zien we op de muur duidelijk ‘smol’ geschreven. Is dit een hint dat hij weleens de Mol kan zijn of puur toeval? Op Twitter zijn de meningen verdeeld. Zo reageert iemand: ‘Goed bedacht, maar het is geen goede hint want Miljuschka en Rob hadden ook iemand anders naar die locatie kunnen sturen.’ Een ander ziet weer een ander verband. ‘En Buddy is klein = Smol.’ Daar, euh, hadden we niet per se een pijl voor nodig.

Mol ontmaskerd

Maar of de Mol hier ook echt mee ontmaskerd is, dat geloven we niet helemaal. In de volgende opdracht staat een vrijstelling op het spel, die de kandidaten kunnen verdienen door slim te spelen. Leonie vist achter het net en geeft daarbij een heerlijke blik des doods. Nathan en Miljuschka zijn nog over en het is de tv-kok die er met de groene schijf vandoor gaat.

Brug te ver

Vervolgens dachten de makers: weet je wat we doen, lekker de kandidaten op een glazen brug laten lopen. Witzenhausen zag dit niet zo zitten en bleef met haar hoogtevrees aan de kant. Maar het grootste raadsel deze aflevering was toch wel hoe de hoed van Rob in godsnaam op zijn plek bleef zitten, terwijl het waait van alle kanten. Lijm? Klittenband? Is het onderdeel van zijn hoofd geworden? In ieder geval, zowel de kijkers thuis als de kandidaten zijn nog geen steek verder in de zoektocht naar de Mol. Dat wordt wat volgende week.

