Hoe Set It Up het genre romantische comedy opnieuw op de kaart zet

Sinds afgelopen weekend schittert ie op Netflix: de romantische comedy Set It Up, over twee hardwerkende personal assistants die besluiten hun gemene bazen aan elkaar te koppelen. Natuurlijk is een romantische comedy altijd welkom, maar Set It Up is méér dan dat. Wij leggen je uit waarom.

Harper (gespeeld door Zoey Dutch) en Charlie (Glen Powell) ontmoeten elkaar op een te typische wijze in de lobby van hun chique kantorenwolkenkrabber in New York. Het is ’s avonds laat, ze moeten allebei avondeten voor hun ijzige bazen halen en kibbelen over wie de maaltijd van de koerier mag opeisen. Vonken springen over, al hebben ze dat zelf natuurlijk nog niet door, want er heerst eerst vooral wantrouwen (dat uiteindelijk onvermijdelijk plaats zal maken voor romantiek). De twee personal assistants, allebei eind twintig, bedenken een plan: ze gaan hun wrede bazen aan elkaar koppelen. Voilà, het begin van een romantische comedy.

Maar er is meer aan de hand. Hollywood heeft namelijk altijd een stormachtige liefdesrelatie met rom-coms gehad, met zowel hoogtepunten als dieptepunten (véél dieptepunten). Sterker nog, sinds eind jaren ’90 en begin 00’s zijn de romcoms een uitstervend ras, te vergelijken met dinosaurussen. Slechts een handvol romantische comedies hebben sindsdien de toplijsten van de box-office bereikt. Maar met dank aan Netflix wordt er nieuw leven in dit prachtgenre geblazen.

Films als Set It Up redden het niet meer tot de zalen van de bioscopen, maar zijn wel welkom op diensten als Netflix. De streaming-gigant zette eind vorig jaar in op A Christmas Prince, dat een gigantische onverwachte hit werd. Vervolgens was er The Kissing Booth, waarmee opnieuw de behoefte aan romantische avonturen werd aangetoond. Het instant succes van Set It Up, de zevende romcom van Netflix dit jaar, bewijst dat het genre bezig is met een comeback.

Maar hoe kwam het toch dat de romcoms eind jaren ’90 van het podium verdwenen? L.A. Weekly deed er al in 2014 onderzoek naar. Volgens hen lag het aan verschillende factoren. Zo moesten de scripts aantrekkelijk zijn voor een jonger, overwegend mannelijk, tienerpubliek en waren de scripts ook niet altijd van de beste kwaliteit. A-sterren durfden zich niet te wagen aan het cheesy genre en het was tevens de tijd waarin de blockbusters over superhelden in opkomst waren.

Daarbij bevat Set It Up ook een aantal elementen om het genre nu opnieuw op de kaart te zetten. Niet alleen doet de New Yorkse setting erg denken aan de megasuccesvolle romcom When Harry Met Sally uit 1989, ook de toevallige ontmoetingen, het kiss cam-moment en de rol van vrouwen in de media laten je hunkeren naar How To Lose A Guy in 10 Days en The Devil Wears Prada. Maar er zijn ook een aantal hedendaagse details: Harper worstelt, zoals elke vrouw van eind twintig, ontzettend met haar ambities en prioriteiten en kijkt op naar haar baas Kirsten – formidabel gespeeld door Lucy Liu. Kirsten, – eigenaresse van een website voor sportnieuws – worstelt op haar beurt met haar positie als carrièrevrouw binnen een door mannen gedomineerde sportwereld.

Last but no least, Harper en Charlie beleven samen misschien wel het meest romatische pizzamoment óóit, dus alleen daarom al zou je ‘m moeten kijken. Hulde aan Set It Up!

