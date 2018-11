Waarom je deze nieuwe docu over Instagram wilt zien

Terwijl jij lekker zat te posten, commenten en liken, is programmamaker Nicolaas Veul de afgelopen maanden in het schimmige financiële wereldje achter Instagram gedoken. Het resultaat: een pareltje van een docu die vanaf vandaag om 16.00 uur op IGTV te zien is.

#followme is de eerste documentaire over Instagram óp Instagram. Alleen al daarin is het nieuwste werk van Nicolaas Veul uniek. Maar ook inhoudelijk bevat de docu details die op z’n minst bijzonder te noemen zijn. Zo kwam Veul erachter dat ouders tegenwoordig nepvolgers kopen voor hun kinderen. Gewoon, als cadeautje. Eens iets anders dan een racebaan of barbiehuis voor je verjaardag, toch?



Naast alle ins en outs over fake volgers kun je in de documentaire antwoorden verwachten op vragen als: welke schaduweconomie ontstaat er door het nieuwe verdienmodel op Instagram? Hoe voer je de strijd tegen het algoritme? Wat is echt en wat is nep? Wie zijn de winnaars en wie de verliezers? En wat merk jij ervan als je door je feed scrolt?

Aftertalk

Omdat dit een onderwerp is waar we nog urenlang over kunnen doorpraten (lees: we raken er misschien zelfs nooit over uitgepraat), wordt er op 28 november een ware aftertalk georganiseerd. Onder andere Instagramdeskundige Amber van Leeuwen, Instagram-marketeer Alexander Vermeulen én VIVA’s hoofdredacteur Debby Gerritsen zijn die avond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam om dieper in te gaan op de bevindingen van Veul – die er zelf uiteraard ook bij is. Klik hier om ook een plek te reserveren.

#followme is vanaf woensdag 21 november om 16.00 uur te zien op IGTV, het videokanaal van Instagram. Op donderdag 22 november om 20.55 uur wordt de documentaire uitgezonden op NPO3.

Lees ook: Fake it ‘till you make it: hoe echt is Instagram?