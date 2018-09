Waarom je de nieuwe Netflix-film Nappily Ever After wil zien

De afgelopen tijd scoort Netflix met Originals als The Kissing Booth en To All The Boys I’ve Loved Before. Binnenkort kunnen we opnieuw genieten van een nieuwe productie van de streamingdienst, de romantische komedie Nappily Ever After. We moeten eerlijk bekennen: alleen de titel maakt ons al enthousiast.

De film, gebaseerd op het gelijknamige boek van auteur Trisha R. Thomas, gaat over de perfectionistische reclamevrouw Violet Jones, wiens perfecte leventje volledig overhoop komt te liggen. Nadat ze eenmaal ‘rock bottom’ heeft bereikt, besluit ze dat het tijd is voor verandering.

Zoektocht naar zichzelf

Ze kiest ervoor om een zoektocht naar zichzelf te beginnen, waarbij een nieuw uiterlijk en levensstijl van belang zijn. Zo scheert ze haar hoofd kaal en doet afstand van alles wat ze eerst zo belangrijk vond. Een verhaal met een belangrijke boodschap, dat je zowel aan het huilen als aan het lachen maakt. De film is geregisseerd door Haifaa Al-Mansour en de cast bestaat onder meer uit Sanaa Lathan, Ricky Whittle en Lynn Whitfield. En we hebben goed nieuws: je kunt Nappily Ever After deze week al bekijken. De film staat namelijk vanaf vrijdag 21 september op Netflix. Bekijk hieronder alvast de trailer.

Beeld: Netflix