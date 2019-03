Saai, saaier, saaist: waarom het nieuwe seizoen Temptation Island een enorme flop is

14 februari 2019, wat keken we ernaar uit. Niet vanwege Valentijnsdag – die kon ons gestolen worden. Nee, die datum ging het elfde seizoen van onze favoriete guilty pleasure van start. Vier nieuwe koppels stonden klaar om in Temptation Island te bewijzen dat hun liefde elke verleiding kan weerstaan. Dat beloofde natuurlijk spanning, sensatie, sneaky acties en juicy roddels te worden. Nou, niet dus.

Voor de mensen zonder Videoland: geen zorgen, dit artikel bevat geen spoilers. Er valt namelijk niks te spoilen.

Wij VIVA’s zijn ‘Tempa’-fans van het eerste uur. De afgelopen seizoenen lustten we wel pap van de belevenissen van Niels & Rosanna, Lisa & Marijn, Kevin & Meghan, Tim & Deborah en alle andere stellen. En heus, we weten dat het meestal een paar afleveringen duurt totdat de boel op gang komt. Maar inmiddels zijn we al vijf (Videoland-kijkers zes) afleveringen verder en is er nog niet eens een minuscule romance ontstaan. Zelfs een beetje flirten lijkt niet te lukken – en het ziet er ook niet naar uit dat daar op korte termijn verandering in komt.

Waar het door komt dat er dit seizoen geen reet aan is? Wij hebben wel een idee.

1. De kandidaten

Wie dit seizoen Temptation kijkt zal het kunnen beamen: de deelnemers zijn niet om over naar huis te schrijven – eerder om te janken. Zet Maarten van Rossem en Kees van der Staaij samen op een eiland en je hebt nog spannendere tv-content. Waar zijn de hysterische vrouwen à la Rosanna? De onnozele zielen à la Mezdi? De koekeronde chicks à la Meghan? De gewetenloze idioten à la Timtation? De opgefokte spierbundels à la Niels? Nou, in ieder geval niet op dit eiland.

Bij de casting lijkt iets vreselijk mis te zijn gegaan. Het is alsof de redactie dit seizoen op zoek is gegaan naar de saaiste stellen van Nederland/Vlaanderen. En jawel, met de vondst van Roger en Laura is wat dat betreft de jackpot gewonnen. De een heeft het nog nooit later gemaakt dan twaalf uur en doet niets liever dan slapen; de ander gaat menselijk contact het liefst uit de weg en heeft totaal geen pit. Het enige vurige aan Laura zijn haar verbrande kuiten.

En nee, we zijn niet de enigen die dit vinden.

Hebben Roger en Laura zich per ongeluk opgegeven voor temptation ofzo? Dachten ze dat het all you need is love was ofzo.

Jezus Christus wat een saai koppel — Wesley (@wesley_apd) March 7, 2019

Temptation Island heeft echt ziek verkeerd gescout. Ze hadden Roger en Laura beter naar Chantal blijft slapen kunnen doorverwijzen. #TempationIsland #Chantalblijftslapen — TES (@tessl93) March 10, 2019

Maar eh… wie cast de stelletjes voor Temptation? Wie de fuck heeft Laura en Roger mee laten gaan🤷🏻‍♀️ hands down saaiste koppel ooit in Temptation #TemptationIsland #TemptationIsland2019 — Jessica (@jjesss1ca) March 11, 2019

Goed, dan hebben we nog:

Rodanya – heeft welgeteld één spannende scène op haar naam staan: namelijk toen ze flipte omdat ze haar voet openhaalde in zee;

Demi – knappe meid. Heeft ze ook emotie?



Milou – durft een feestje te bouwen, maar daar is ook alles mee gezegd;



Morgan – deze knul heeft overduidelijk het afgelopen seizoen niet gekeken, anders wist hij wel dat Jeremy’s ik-negeer-alles-om-me-heen-tactiek niet werkt;

Sidney – prettig gestoord, maar deze jongen zijn we dankbaar; zonder zijn soloscènes waren we misschien allang afgehaakt;

Heikki – eigenlijk de enige normale kandidaat.

2. De saaie vooruitblikken

De fragmenten aan het einde van elke aflevering zeggen eigenlijk al genoeg: normaal gesproken wordt daarin de nodige spanning gewekt voor de komende week, maar zelfs dat lukt niet. Niet gek, want er zijn nauwelijks haakjes te verzinnen om de boel spannend te doen lijken. Eén keer leek het erop dat er gesekst ging worden, toen we beelden van een op en neer bewegende Milou in bed zagen. Wát een teleurstelling toen de volgende aflevering bleek dat ze gewoon erg beweeglijk lag te huilen…

3. Er zijn nauwelijks hoogtepunten

Als we terugdenken aan de leukste momenten van het seizoen tot nu toe, komen we niet ver. Onze top 5:

De rap van Sidney; De dramascène van Rodanya in zee; De rare speeddate van Rodanya en Ricardo; Het kamerritueel van Sidney; Het ongemakkelijke tafelmoment waarin Ayleen plotseling wilde seksverhalen vertelt aan Heikki.

4. De ontbrekende juice

Een van de leukste dingen aan Temptation is de juice die zich in de periode rondom de uitzendingen verspreidt – mede mogelijk gemaakt door de inmiddels bekende Tempa-fan Michella Kox. ‘Pietje vormt een stel met Annie, maar Annie is gisteren in de sportschool gespot met verleider Kees! Wat heeft dat betekenen?’ We love it.

Precies die juice ontbreekt dit seizoen. Geen geflirt = geen roddels, en daardoor voelt het hele programma ineens een stuk minder interessant. Er valt hooguit iets te melden over de uitspraken van Sugar Jackson – de bekende kickboksbroer van Roger – en de relatie van verleider Jaimy.

Dus ja, dan maar gewoon doorgaan met berichten over oud-verleiders zoals Fabiola die gisteren haar eerste single aankondigde. En gelukkig hebben we altijd het fantastische Debation Island nog.

P.s. ben je het met ons eens en zoek je een nieuwe guilty pleasure? Begin dan eens aan Temptation Island USA – dan merk je al snel dat de Amerikaanse deelnemers het spelletje wél snappen (inclusief de bedscènes waar iedereen stiekem op wacht).

