Waarom Taylor Swift haar politieke voorkeur zo lang geheim hield

Toen Taylor Swift bijna een jaar geleden haar politieke coming out had, werd dat wereldnieuws. Haar Instagram-post met de grote onthulling – Taylor Swift bleek Democraat te zijn – kreeg zo’n 2 miljoen likes en aanhangers van Swift registreerden zich massaal op Vote.org. Het werd maar weer eens duidelijk hoe groot de invloed van de zangeres is. Maar waarom wachtte ze zo lang met het bekendmaken van haar politieke voorkeur?

Wie kijkt naar de meest recente videoclip van Taylor Swift, You Need to Calm Down, ziet meteen: dit is een steuntje in de rug van de LGBT+ gemeenschap. Niet alleen zingt Taylor erover, ook geven verschillende bekende queer entertainers acte de présence. We noemen een Ellen DeGeneres.

Bovendien klopt het hele plaatje: er zijn regenbogen, caravans in pasteltintenten en extravagante outfits. Maar toch klopt er iets niet: waarom komt Taylor Swift nu plots zo openlijk hiervoor uit? Immers, vanaf het begin van haar carrière heeft Taylor altijd haar lippen stijf op elkaar gehouden wanneer er werd gevraagd naar haar politieke voorkeur.

‘Ik was er kapot van dat fans deze kant van mij niet zagen’

In een interview met Vogue komt Taylor daar nu uitgebreid op terug. Ze zegt: ‘Ik realiseerde me tot voor kort niet dat ik kon pleiten voor een gemeenschap waar ik geen deel van uitmaak. Dat ik een community openlijk kan steunen, zonder er onderdeel van te zijn.’

Een redelijk pijnlijk besef, naar eigen zeggen, want Taylor Swift is altijd voorstander van de LGBT+gemeenschap geweest, alleen zagen fans dat niet. Ze herinnert zich een gesprek met een van haar vrienden Todrick Hall. ‘Een jaar of twee jaar geleden zat ik in de auto met Todrick toen hij me vroeg: ‘Wat zou je doen als je zoon homo was?’ Het feit dat hij me dat moest vragen shockeerde me. Ik realiseerde me dat ik mijn positie niet niet duidelijk en luid genoeg heb laten zien. Ik bedoel, als hij dat dacht, wat dachten mijn fans dan wel niet?’ Er was dus werk aan de winkel.

‘Mijn fouten zijn wereldnieuws’

Maar dat is dus inmiddels twee jaar geleden, dus nogmaals: waarom wachtte ze zo lang? ‘Het is moeilijk om te weten hoe je je moet uitspreken zonder zo bang te zijn een fout te maken dat je gewoon bevriest,’ legt ze verder uit. ‘Omdat mijn fouten heel hard en groots zijn. Als ik een fout maak, galmt het door de kloven van de wereld. Het wordt clickbait en gaat deel uitmaken van mijn levensverhaal. Mijn fouten worden een onderdeel van mijn loopbaan.’

Die angst, om publiekelijk fouten te maken, is een lichtelijk trauma dat ze overhield aan haar feud met Kanye West en Kim Kardashian. ‘Een publiekelijke terechtwijzing, met miljoenen mensen die zeggen dat je ‘cancelled’ bent, is een erg eenzame ervaring. ‘Ik denk niet dat er veel mensen zijn die kunnen begrijpen hoe het is als miljoenen mensen je haten. Als je moet lezen dat je carrière geboycot moet worden. Er werden massaal berichten gestuurd over dat ik stil moest zijn, moest verdwijnen of zelfs zelfmoord moest plegen.’

De ruzie ontstond nadat Kanye West Swift een ‘bitch’ noemde in zijn nummer Famous. Taylor reageerde fel op de belediging, maar Kanye en Kim kwamen al snel naar voren met Snapchat-filmpjes waarin te horen is hoe Swift toestemming geeft voor de songtekst.

Maar nu is Taylor Swift terug. Mét een album, waarop ze vurig van zich laat horen.

