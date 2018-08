Waarom Twitter in de ban is van het optreden van internetpionier Marleen Stikker in Zomergasten

Na Romana van Vrede en Louis van Gaal nam Marleen Stikker gisteren plaats tegenover presentatrice Janine Abbring in Zomergasten 2018. Het optreden van de internetpionier liet een verpletterende indruk achter.

Bij het horen van de naam Marleen Stikker gaat er wellicht niet direct een belletje rinkelen. Toch hangen de kijkers van Zomergasten gisteravond aan haar lippen. De techdeskundige vertelt uitgebreid over technologie en de moderne samenleving en legt uit hoe die twee samengaan. Ze geeft een kijkje in de (vaak ingewikkelde) wereld van het internet en vertelt in jip-en-janneketaal hoe we de mogelijkheden van het wereldwijde web kunnen benutten. ‘Zonder je te vervelen urenlang luisteren naar slimme mensen zonder jezelf dom te voelen,’ zo omschrijft Reporters Online de uitzending.

Relevant en slim

De behoefte aan een gast als Marleen is blijkbaar groot, want haar optreden roept ontzettend veel lovende reacties op. Ze heeft kennis van zaken, praat over thema’s die ertoe doen en sprak ook nog eens helder en rustig, zo vindt Twitterend Nederland. Sommige mensen pleiten er zelfs voor dat Marleen de politiek in gaat. ‘Marleen Stikker adresseert zo’n beetje alle relevante vragen van deze tijd,’ zo schrijft Janita Tabak. ‘Een tv-verademing,’ vindt Cornald Maas.

Geen ego

Ook het feit Marleen niet zelf het onderwerp van gesprek is, roept waardering op. ‘Eindelijk gaat het eens niet over een BN’er zelf,’ zo tweet Ellen Verkoelen.

Wat een waardevolle #zomergasten #MarleenStikker adresseert zo’n beetje alle relevante vragen van deze tijd. Een verademing om een gast te zien die zelf vakkundig uit de spotlights blijft maar haar zendtijd weet te gebruiken ten faveure van de samenleving. — Janita Tabak (@JanitaTabak) August 12, 2018

Alles waar @marleenstikker het tot nu toe over heeft, is zo onvoorstelbaar belangrijk dat er eigenlijk wekelijkse TV-programma's zouden moeten zijn om dat allemaal goed en helder en laagdrempelig aan iedereen uit te leggen. #zomergasten — Jos van Liempd (@josvanliempd) August 12, 2018

Echt mag de vlag uit? Heel goed dat @marleenstikker oproep doet voor belang geesteswetenschappen (ze noemt zelfs genderstudies!) als het gaat om begrijpen van data & algoritmes. En interdisciplinaire samenwerking ipv alleen techniek als je smart cities wil begrijpen. #zg18 — Petra Stienen (@petra_stienen) August 12, 2018

Marleen Stikker – tv-verademing: helder, precies formulerend, poehaloos, en ook het persoonlijke maakt ze relevant #zomergasten — Cornald Maas (@cornaldm) August 12, 2018

Fijn zeg, die manier van praten van Marleen Stikker, rustig, oprecht, zo hoor je bijna nooit iemand op tv #zg2018 — Marja Pruis (@MarjaPruis) August 12, 2018

'Mensen zijn verslaafd aan hun eigen gedachten, daarom lukken discussies op social-media niet' zegt Marleen Stikker, herkenbaar. #zg18 #zomergasten — Elsbeth Gruteke (@ElsbethGruteke) August 12, 2018

Kan Marleen Stikker geen politieke beweging opzetten? Zelden zoveel waarheden gehoord op onze nationale tv. Wat een intelligente dame en zeker een aanwinst voor iedere politieke partij, daar waar er teveel mensen zijn die totaal niet weten wat er op ons afkomt. #zomergasten #zg18 — Fokke C. Dijkstra (@focodi1972) August 12, 2018

Marleen Stikker geeft inzage in hoe de nieuwe wereld eruit ziet, hoe we die creëren en besturen. Visionair. Inzage in hoe we dat kunnen. Samen. Zeer waardevolle uitzending! #zomergasten — Petra Maartense (@PetraMaartense) August 12, 2018

Eindelijk een aflevering #zomergasten met Marleen Stikker (internetpionier) die inhoudelijk ergens over gaat; interessant, verrassend, waardevol! Een verademing, eindelijk gaat het eens niet over de BN-er zelf want dat levert de kijker niets op! — Ellen Verkoelen (@EllenVerkoelen) August 12, 2018

