Waarom VIVA’s dubbeldikke feestnummer dit jaar extra speciaal is

Vandaag is een mooie dag. Niet alleen omdat de week doormidden is en er bekend is geworden dat bijna iedereen volgend jaar een hoger nettoloon krijgt. Nee, vanaf vandaag ligt ook nog eens het dubbeldikke feestnummer van VIVA in de winkels. En die is dit jaar extra speciaal.

Met VIVA 51/52 komen we in actie voor het goede doel. Van elk los verkocht exemplaar doneert VIVA € 1 aan vrouwen die onze hulp hard kunnen gebruiken.

Covermodellen

De doelen die we steunen zijn de Hartstichting, Free a Girl, Female Cancer Foundation en Dance4life. Dit zijn de stichtingen waar onze vier covermodellen Gwen van Poorten, Loes Haverkort, Cato van Ee en Jennifer Hoffman zich met hart en ziel voor inzetten. In het decembernummer vertellen zij er alles over.

Wat je verder in VIVA 51/52 vindt? Onder andere:

Een uitgebreid en persoonlijk interview met Femke Verstappen, de zus van Nicky;

Evelien vertelt hoe ze aangifte deed tegen haar moeder;

Alles wat je moet weten over de sekstrends van 2019;

Dingen die je kunt leren van gelukkige mensen;

Kerstfeest gone wrong;

Wat te doen als je kerst haat;

Tatum Dagelet dook het bed in met Thomas Berge;

Alles over de therapie-generatie;

Een interview met Sophie Hilbrand;

Voordelige VIVA sekstoys.

Voor 4,95 schamele euri heb je 'm al in huis.