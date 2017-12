Waarom we meer dan een maand moeten wachten op een nieuwe aflevering van Riverdale

De oplettende Netflixgebruiker heeft het vast ook gezien: pas vanaf 18 januari verschijnt er een nieuwe aflevering van Riverdale op Netflix. Jep, dat wordt meer dan een maand zonder je favo serie. Maar waarom?

Sinds donderdag is de negende aflevering van het tweede seizoen – Silent Night, Deadly Night – te zien via de streamingsdienst. De tiende aflevering zal echter pas vanaf 18 januari te zien zijn, omdat Netflix een zogenaamde winterstop heeft ingelast voor de serie. Heel irritant maar niet ongewoon: dit soort pauzes zie je vaker bij populaire Amerikaanse tv-programma’s.

De aflevering The Blackboard Jungle is dus over vijf weken te zien op Netflix. Het tweede seizoen van Riverdale telt in totaal maar liefst 22 afleveringen, dus daarna wordt het genieten geblazen.

Bron Metro UK | Beeld Giphy