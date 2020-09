Waarom wij déze kandidaten graag terug hadden gezien in het jubileumseizoen van WIDM

De programmamakers hebben fantastische spelers uitgezocht voor het jubileumseizoen van WIDM, laat dat even voorop staan. Ellie pakt haar glansrol weer als nooit tevoren, en thank god kreeg Ron nog een extra kans (de arme drommel). Toch zijn er wel wat oud-kandidaten die wij ook graag terug hadden gezien.

Het allereerste BN’er-seizoen begon met onder andere Marc-Marie Huijbregts die Yvon Jaspers als Mol wist te ontmaskeren. We zeggen niet veel, meer de cabaretier had prima tussen dit groepje gepast. Hoor je zijn stem al door de Italiaanse straatjes galmen? Wij wel.

Kandidaten WIDM

Maar dan, de man die eigenlijk niet had mogen ontbreken. The one and only Chris Zegers. De presentator ademt zowat Wie is de Mol? en was elke aflevering bloedfanatiek. Zo fanatiek, dat hij samen met de huidige host van het programma – ja, we’re looking at you Rik – in seizoen 15 een nogal bijzondere fout maakte.

Toeristische route

De twee moesten in een vliegtuigje letters weten te ontcijferen, gemaakt door de andere kandidaten. Dát lukte en ze wisten op het juiste eiland aan te komen. Maar dan, gaat het faliekant mis. Want het kan toch niet zo makkelijk zijn dat het geld gewoon op de steiger te vinden is? Nee, daar staat een bootje, we moeten vast met die man mee. Wat volgt is een toeristische rondvaart door de mangrove en de realisatie dat het inderdaad wél zo eenvoudig was. En die envelop? Zijn ze zo voorbij gelopen. Ai ai ai. Chris moest uiteindelijk net voor de finale het spel verlaten en we hadden hem toch nog wel deze herkansing gegund.

Oud-mol

Hoewel het natuurlijk geen seizoen is voor oud-Mollen, ging ons hart toch wel ietsje sneller kloppen bij het zien van Kees Mol, euh, Tol. Wát een Mol en wat zou het leuk zijn geweest om hem eens als kandidaat te zien. Sympathiek als de Volendammer was, werd hij nauwelijks verdacht. Helaas pindakaas, ook deze wens ging niet in vervulling. En over oud-Mollen gesproken, we hopen toch wel dat de andere saboteurs nog een rol krijgen in een programma. Want wat dacht je van Dennis Weening, Patrick Stoof, Margriet van der Linden en Jan Versteegh, om maar wat namen te noemen.

Lang lijstje

En zo kunnen we het lijstje nog wel even door laten gaan. Robèrt van Beckhoven (och deze man wil je er toch altijd bij hebben), Art Rooijakkers weer als deelnemer, Daniël Boissevain (herinner je je hem nog schietend vanuit de helikopter?) en noem ze maar op. Zullen we over vijf jaar anders gewoon nóg een jubileumseizoen doen, lieve makers?

Welke deelnemer had jij graag teruggezien?

