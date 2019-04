Wait, what?! ‘Carmen van Walraven opgepakt in Canada’

In alle vroegte bereikte ons vanochtend het volgende persbericht: ‘BREAKING NEWS: de Zwarte Weduwe is niet dood. Carmen van Walraven opgepakt in Canada.’ Huh, dachten wij als Penoza-gekkies, wat is hier aan de hand?

Danny’s Diner

We lazen snel verder: ‘Drugskoningin Carmen van Walraven is opgepakt na een schietpartij in restaurant Danny’s Diner in Canada. Bij het incident kwamen drie mensen om het leven en een vierde persoon raakte zwaargewond. Van Walraven, bekend als ‘De Zwarte Weduwe’, werd drie jaar geleden doodverklaard. Na het afnemen van vingerafdrukken van hoofdverdachte Van W. gingen alle alarmbellen af. CSIS en Interpol buigen zich over de zaak.’

Tekst gaat verder onder foto.

‘Carmen van W. overleed in 2017 door verdrinking na een mislukte drugsdeal. In bijzijn van haar familie werd ze begraven. Vandaag blijkt dat zij sindsdien onderdook in Canada. Van W. wordt morgen naar Ottowa gebracht. Rechercheur J. Leeflang, die destijds het onderzoek tegen Van W. leidde, werkt aan haar uitlevering aan Nederland: ‘Het wordt moeilijk om haar los te weken gezien het onderzoek naar de drie doden, maar we gaan alles op alles zetten om er in overleg met Interpol voor te zorgen dat deze vrouw in Nederland berecht wordt voor al haar daden.’ Einde bericht.

Penoza de film

Je begrijpt, ons misdaadhart ging direct sneller kloppen. Eerder werd al bekend dat Penoza een vervolg krijgt. Maar niet in de vorm van een serie, maar juist in de vorm van een heuse film. Die film draait vanaf 28 november dit jaar in de Nederlandse bioscopen. De opnames zijn eind maart begonnen. Zeg maar gerust deze week. De film grijpt terug op de vijf televisieseizoenen die tussen 2010 en 2017 op televisie te zien waren. Wat het verhaal exact is, wilden de makers nog niet zeggen. Maar Carmen leeft dus!

En als dit de manier is waarop we worden warm gemaakt voor de spannende film, well, give us some more!

Beeld: Boris Suyderhoud