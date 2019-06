Wait, what? Heeft Temptations Morgan trouwplannen met deze EOTB-ster?

We kunnen nog steeds geen afscheid nemen van de oud Temptation Island-kandidaten, want keer op keer zorgen ze weer voor iets opmerkelijks en wij vinden het heerlijk om dit te volgen.

Morgan uit Temptation Island lijkt niet lang stil te hebben gezeten na zijn breuk met Rodanya. De realityster zou nu een relatie hebben met Ex On The Beach-Jamy.

Detective Kox

Michella Kox deelde al meer dan een maand geleden beelden van Morgan met een blonde dame. Op dat moment wist nog nog bijna niemand wie die dame was, maar inmiddels wel. Jamy zit namelijk in het All Stars-seizoen van Ex On The Beach als ex van Harrie. Bekijk hieronder beelden:

Trouwplannen?

Net wanneer je dacht dat het niet gekker kon… Een bron schrijft dat de twee al vaker samen gespot zijn. Ze liet weten: ‘Die 2 hebben nu een relatie. Ik heb ze gisteren samen gezien voor de zoveelste keer. Dit keer kwamen ze uit Morgan zijn huis, en vandaag kwamen ze samen uit een trouwwinkel. Eerst dacht ik dat ik aan het dromen was, maar toen Morgan onverwachts telefoon kreeg en zei: ‘Hallo met Morgan’, wist ik het zeker dat het Morgan was.’

Of het stel echt trouwplannen heeft weten we niet. Wij wachten met smart af..

