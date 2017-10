Wait, what? Verandert McDonald’s van naam?

De grote, gele M: wie kent ‘m niet? McDonald’s is misschien wel het meest herkenbare merk ter wereld. De restaurantketen zou haar naam in China echter veranderen in ‘Golden Arches Co Ltd’, zo meldt Reuters. Hoe zit dat?

No worries: McDonald’s blijft er gewoon uitzien zoals wij McDonald’s kennen. Op papier verandert er alleen wel het een en ander, daar krijgt de fastfoodketen wel de naam Golden Arhes Co Ltd. De beslissing voor de naamsverandering werd genomen nadat McDonald’s aandelen van hun bedrijf aan de Chinese organisaties Carlyle Group en CITIC Ltd heeft verkocht. Die bedrijven zijn van plan het aantal McDonald’s-filialen in het land uit te breiden, van 2.500 naar 4.500.

De merk-uitingen van McDonald’s blijven gewoon hetzelfde, zo bevestigt een woordvoerder. ‘Onze restaurantnaam blijft hetzelfde, de wijziging is alleen op bedrijfsvergunningniveau. Naar onze klanten toe blijven we gewoon McDonald’s.’

Bron Reuters | Beeld iStock