Waldemar Torenstra: ‘Het zou niet moeten uitmaken of je van een piemel of punani houdt’

Wie van Nederlandse feel good movies houdt, zit komend jaar gebakken, want: op 9 mei gaat de nieuwe film Singel 39 in première. Deze film lijkt geen standaard boy-meets-girl verhaal te hebben, maar te spelen met thema’s waar bijna iedereen mee te maken krijgt.

Mo heeft maar een focus in haar leven: haar carrière. Maar wanneer Max naast haar komt wonen, ontstaan er een bijzondere vriendschap en beseft ze dat het leven niet alleen om carrière maken gaat. VIVA sprak in aanloop naar de première met castleden Lies Visschedijk (hartchirurg Mo) en Waldemar Torenstra (kunstenaar Max).

Waldemar, hoe is het voor jou om een homoseksuele man te spelen?

‘Ik vind het ontzettend leuk om iemand te spelen die verschilt van hoe ik zelf ben. Ik verbaas mij er altijd heel erg over dat sommige mensen het raar vinden dat ik als heteroman met een homoseksuele man kan zoenen. Het is en blijft een mens. Ik ben opgevoed dat dat heel normaal is. En zou het ook eigenlijk geen punt moeten zijn. Max vindt het ook eigenlijk veel lastiger dat hij een kunstenaar is, dat dat niet lukt en dat hij geen relatie kan houden. Natuurlijk is het belangrijk dat we het behandelen, want accepteren is voor sommigen nog steeds moeilijk. Het zou niet moeten uitmaken of je van een piemel of punani houdt.’

Lies, hoe is het voor jou om de rol van een hartchirurg te spelen?

‘Dat was heel eng. Ik hoopte dat het er op beeld niet nep uit zou zien, omdat ik natuurlijk helemaal geen hartchirurg ben. Het is eigenlijk een beetje alsof je een pianist moet spelen, dat je gefilmd wordt van achter de piano en dat je dan moet doen alsof je de sterren van de hemel speelt, maar eigenlijk helemaal geen piano kan spelen. Van tevoren ben ik in het ziekenhuis geweest om te kijken hoe alles eraan toe gaat. Tijdens de opnames had ik gelukkig een team met echte verpleegkundigen om mij heen, die precies weten wat ik moest doen, zodat het er echt uit zag.’

Mo is heel carrièregericht. Hoe houden jullie zelf de balans tussen privé en werk?

Lies, lachend: ‘Deze man hier naast mij werkt zich op dit moment helemaal in het rond, dus hij heeft de balans niet echt. Ik zit nu tussen twee projecten in, waardoor ik wat meer thuis ben. Maar op sommige momenten heb ik een agenda ontworpen door Satan. Omdat ik alleenstaande moeder ben, moet ik een beetje jongleren met de tijd en dat betekent dat ik mij er soms ook bij neer moet leggen dat ik te kort schiet. En ja, dan haal je maar nog een keertje bami.’

Waldemar: ‘Dat is natuurlijk ook echt iets van nu. De maatschappij streeft heel erg naar perfectie. Het is oke dat niet altijd alles goed gaat en daar hoef je dan niet teleurgesteld over zijn.’

Welke boodschap willen jullie meegeven?

Lies: ‘Ook al zijn we allemaal zo verschillend, we moeten zoeken naar een iets wat ons met elkaar verbindt. We moeten blij zijn met de mensen waar we van houden. Het maakt niet uit of dat 2 mannen, 2 vrouwen, een man met een vrouw, een vrouw met een kind of een man met een kind. Het is oké als het allemaal iets anders loopt dan dat je van tevoren hebt bedacht.’

Waldemar: ‘We laten zien dat dit ook oke is. Het is een inspiratiebron voor iedereen om het op zijn of haar manier te doen. Probeer eens naar een feel good movie op deze manier te kijken in plaats van dat het altijd een mannetjes met een vrouwtje is, love at first sight en zes scenes later leefden ze nog lang en gelukkig.’

Bekijk hier de trailer.

Beeld: Peters Smulders