Waldemar Torenstra: ‘Ik ben een simpele man en heel makkelijk gelukkig te krijgen’

We belden deze week even met Waldemar Torenstra want: hij is vanaf 9 mei te zien in de nieuwe feelgoodfilm Singel 39.

Waarom moeten we allemaal Singel 39 zien?

‘Het is een vrolijke en blije romantische komedie, maar dan net even anders. Gewoonlijk gaat het over hoe een man en een vrouw bij elkaar komen en daarna leeft iedereen nog lang en gelukkig. Wij laten zien dat je ook op een andere manier gelukkig kunt worden.’

Wat vond je het leukst aan je rol?

‘Het is een diffuus karakter en geen standaard man uit een romantische komedie. Hij valt op mannen, maar is geen ‘typische homoseksueel’. Max is kunstenaar, maar doet ook veel met jongeren. Hij is stoer en vol van zichzelf, maar ook heel onzeker. Max en ik lijken wel op elkaar. Ik ben ook altijd vrolijk, sta graag op de voorgrond en ben lekker ondernemend. Een verschil is dat ik meer op vrouwen val dan op mannen en dat mijn kinderwens al in vervulling is gegaan.’

Waar word jij happy van?

‘Van lekker eten, vakanties en leuke dingen doen met mijn kinderen. Een nachtje doorhalen met mijn vrienden is ook altijd leuk. Na de première van Baantjer, het begin zijn we met z’n allen gaan stappen, heerlijk. Met lekker weer sport ik graag buiten. Ik ben een simpele man en heel makkelijk gelukkig te krijgen.’

Heb je met al die filmrollen nog wel tijd voor een privéleven?

‘Het fijne aan mijn werk is dat drukke en minder drukke periodes elkaar afwisselen. Nu is het even druk en had ik graag wat meer tijd voor mijn gezin gehad, maar in de zomer is het wat rustiger en heb ik een leuke vakantie gepland.’

Twee jaar geleden vroeg je Sophie (Hilbrand, red.) ten huwelijk op haar verjaardag. Hoe staat het met de voorbereidingen van de bruiloft?

‘Die staan op een laag pitje. We zijn nu allebei heel druk, dus er zijn even andere prioriteiten. Maar het is nog steeds de bedoeling om een groot feest te geven. Ik vond het al superleuk om haar te vragen en zo mijn liefde aan haar te betuigen. Daar was Sophie ook heel blij mee. Nu wachten we even tot het volgende grote liefdesmoment. Je moet de leuke dingen er niet allemaal in een jaar doorheen willen jassen.’

