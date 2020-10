Walibi Holland stopt per direct met Halloween Fright Nights

Slecht nieuws voor de fans van de Halloween Fright Nights: Walibi Holland heeft laten weten er per direct mee te stoppen. “Het toenemende aantal besmettingen in Nederland is dusdanig verslechterd dat het niet verstandig is om het voort te zetten”, laat de directeur van het pretpark aan het AD weten.

In overleg met de gemeente Dronten is het pretpark tot het besluit gekomen om te stoppen met de Halloween Fright Nights. Gisteren gingen de activiteiten nog wel door, nadat er verschillende extra coronamaatregelen waren genomen. Door het slechte weer werd het op verschillende plaatsen toch te druk waardoor mensen geen anderhalve meter afstand konden houden.

Te druk

Via social media lieten verschillende mensen weten dat het veel te druk was in het park. Mede daarom is besloten om vervroegd met de Fright Nights te stoppen. “Nog niet eerder heb ik zo’n spijtig besluit moeten nemen, maar ik ben er zeker van dat het de juiste beslissing is gezien de situatie op dit moment om ons heen”, zegt Walibi-directeur Mascha van Till.

Open tot winterperiode

Had je al een kaartje gekocht voor de Halloween Fright Nigts? In november komt er meer informatie over een compensatieregeling. Het pretpark blijft verder gewoon open tot en met 25 oktober. Tijdens de winterperiode is Walibi Holland gesloten.

It’s magic

Het Limburgse pretpark Toverland, vlak boven Venlo, gaat wel door met de Halloween Fright Nights. “Uit onze ervaringen van de eerste twee avonden kunnen we concluderen dat onze bezoekers op een veilige en verantwoorde manier kunnen genieten. Daarom hebben wij alle intenties om onze Halloween Nights de komende periode voort te zetten.”

De Halloween Nights in Toverland begonnen afgelopen vrijdag. Er staan in totaal veertien avonden op de planning, tot en met zaterdag 7 november. Het park is dan open van 10.00 tot 23.00 uur. De eerstvolgende halloweenavond in Toverland moet aanstaande vrijdag plaatsvinden.