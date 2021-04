Verdrietig nieuws: trouwambtenaar Walter Vermeer (49) uit ‘MAFS’ overleden

Verdrietig nieuws: Married At First Sight-trouwambtenaar Walter Vermeer is op 49-jarige leeftijd overleden. De deelnemers van het trouwprogramma reageren verbijsterd op het plotselinge nieuws.

Zo schrijft Henk bij een prachtige foto van Walter: ‘En dan ineens krijg je het verschrikkelijk nieuws dat je er niet meer bent.🥺lieve Walter rust zacht en sterkte aan alle dierbaren om je heen we zullen je missen.’ Eveneens Henk zijn ex-vrouw Chantal laat van zich horen. Zij plaatst een zwart vlak met daarbij de tekst: ‘Dag lieve Walter. Chantal, Dorus en Lola gecondoleerd en heel veel sterkte.’

Ook Lars van afgelopen seizoen staat stil bij het overlijden van de trouwambtenaar. Hij laat weten in zijn Instagram Stories: ‘Zo’n toffe, energieke en spraakzame man. Veel te jong voor dit trieste bericht. Sterkte voor familie, vrienden en nabestaanden.’

‘Rust zacht Walter’, begint Mick zijn bericht. ‘Bizar… Iemand die je eigenlijk niet eens heel goed kent, maar toch een persoon waar gelijk van denkt: “Je bent een mooie gozer!” Sterkte aan alle nabestaanden.’ Ook Aron reageert via een Instagram Story: ‘Rip Walter Vermeer.’

Vermeer was de afgelopen jaren een van de vaste gezichten van Married At First Sight. Het laatste seizoen eindigde in februari met 1,3 miljoen kijkers. Naast zijn tv-optredens was Vermeer ook in te huren als dagvoorzitter en spreker. Ook gaf hij lezingen. Begin dit jaar had hij een kleine rol in de TV Kantine en werd hij gepersifleerd door Erik de Vogel.

Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. De familie doet daar geen uitspraken over, aldus RTL.

