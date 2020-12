Na alle ellende dit jaar worden niet alleen de dagen voor kerst donker, maar de kerstdagen zelf ook nu de harde lockdown is aangekondigd. Om je buurvrouw, oma of vriendin een hart onder de riem te steken, is het wel een leuk idee om wat kerstkaartjes rond te sturen dit jaar. Maar wanneer begin je daar nou eigenlijk mee?

Beginnen met kerstkaarten versturen

We gaan je nu niet een vaste dag opleggen wanneer je de kerstkaarten de deur uit moet doen. Alleen een advies. Want iedereen weet dat de postbezorgers overuren draaien in de decembermaanden.

Dag Sinterklaasje

Ook al is de officiële regel dat je de kerstboom pas na 21 december opzet (what?!), beginnen velen onder ons met het huis kerstklaar maken nadat de Sint het land heeft verlaten. Op 6 december dus. Misschien denk je dat het versturen van kerstkaarten dan ook al een beetje vroeg is, maar niets is minder waar. Sterker nog; de meeste beginnen hier ook gewoon op 6 december mee.

Decemberdrukte

Omdat we niet meer naar de winkels mogen, verwachten online winkels nog meer drukte. Ook dit heeft invloed op de aflevering van je kerstkaartjes. Heb je de kerstkaarten dus nog niet de deur uit gedaan en was je dat nog wel van plan, moet je niet meer te lang wachten. Zo geeft PostNL aan dat het drie dagen duurt voordat je kerstboodschap bij iemand anders op de mat ligt.

Bekende kerstkaarten

Wie ook altijd kerstkaarten versturen zijn de Kardashians. Over de jaren heen wenste de familie de wereld een fijne kerst toe met deze glamour kerstkaarten. Dit jaar moeten we nog even wachten op een kerstgroet van de Kardashians.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock